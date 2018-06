Grande Fratello 15 finale diretta | Stefania Pezzopane ospite in studio

Grande Fratello - poco prima della finale piazza le corna alla fidanzata : raptus sessuale in diretta - fin dove si spingono : A poche ore dall'inizio della finale del Grande Fratello di Barbara D'Urso, sono state diffuse immagini clamorose di quanto accaduto questa notte tra Veronica Satti e Alberto Mezzetti. Travolti da una ...

Grande Fratello - finale live : televoto tra Alberto e Veronica - sigla inedita e Gina Lollobrigida super ospite : Subito dopo Striscia la Notizia il Grande Fratello accoglierà il pubblico di canale 5 per decretare il finalista di questa 15ma edizione che si aggiudicherà i 100 mila euro di montepremi. Tantissime ...

Stefania Pezzopane torna al Grande Fratello. L'appello per Simone Coccia : «Non gli è stato risparmiato nulla» : Stefania Pezzopane tornerà negli studi del Grande Fratello per fare una sorpresa al suo Simone Coccia in occasione della finalissima e dopo l'incontro di qualche puntata fa. Questo è uno dei colpi di ...

GF15 : Aida Nizar è tra i nomi papabili del Grande Fratello Vip 3 : È senza ombra di dubbio che Aida Nizar sia stata uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello 15. In solo due settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha scatenato una pletora di polemiche. Aida ha infuocato gli animi degli altri concorrenti del reality show condotto da Barbara D’Urso che non l’hanno mai sopportata e né tantomeno amata. Tra polemiche, screzi e diatribe, la Nizar ha portato anche la squalifica di un ...

GINA LOLLOBRIGIDA AL Grande Fratello 2018/ La finalissima con l’ospite speciale : ancora mistero sul ruolo : GINA LOLLOBRIGIDA ospite d'onore al GRANDE FRATELLO 2018 di Barbara d'Urso: la finalissima con l'attrice nel ruolo di guest star, la sorpresa ai concorrenti ancora in gara.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Finale - diretta e vincitore : sorpresa per Matteo e Alessia e il ritorno della Pezzopane : GRANDE FRATELLO 2018, Finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello 2018 - questa sera sarà eletto il vincitore : Tra pochissime ore prenderà il via l'ultima puntata del Grande Fratello 2018. In gara sono rimasti sei concorrenti. Scopriremo chi tra Alberto e Veronica dovrà lasciare la Casa chi invece si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro [VIDEO]. Il vincitore avrà modo di prendere parte a tante ospitate di alcuni programmi della Mediaset. In questo modo potrà accrescere la sua notorietà. Intanto vi sveliamo che sarà una serata piena di suspense ...

Il vincitore del Grande Fratello 2018 sarà Alberto o Mattia? Gina Lollobrigida ospite della finale del 4 giugno : Tutti gli ex sono pronti ad entrare in casa e occuparsi del possibile vincitore del Grande Fratello 2018. La corsa ai record di Barbara d'Urso sta per concludersi con il gran finale di questa edizione confermato proprio per oggi, 4 giugno, nel prime time di Canale 5. Uno tra Veronica o Alberto dovrà lasciare la casa mentre l'altro sarà ufficialmente uno dei finalisti di questa edizione. Naturalmente l'emozione durerà davvero poco visto che ...

Stefania Pezzopane / Torna al Grande Fratello 2018 : sorpresa a Simone Coccia per la finalissima! : Stefania Pezzopane, a gran sorpresa, Torna al Grande Fratello 2018 per una seconda volta. Nuovo gesto d'amore per il fidanzato Simone Coccia per la finalissima!(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Grande Fratello 15 : stasera ci saranno due ospiti speciali durante la finale : Grande Fratello 15, anticipazioni ultima puntata: ecco quello che succederà durante la finale Tutto sembra essere pronto per la finale del Grande Fratello. Lo ha annunciato oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso, lasciandosi scappare anche alcune anticipazioni sulla puntata di stasera. A quando pare, infatti, lei e i suoi autori starebbero definendo solo gli ultimi dettagli della […] L'articolo Grande Fratello 15: stasera ci saranno due ...

Grande Fratello story : tutti i vincitori dal 2000 al 2015 (video) : L'albo dei vincitori del Grande Fratello inizia a prendere le dimensioni di una bibbia dato il numero edizioni sono state realizzate in ben 18 anni. Noi di TvBlog ne vogliamo approfittare entrando in una sorta di macchina del tempo immaginaria che ci porta in tre ere completamente diverse tra loro. Dalle 2 stagioni (2000/2001) condotte da Daria Bignardi alle tre (2003/04/05 non contando l'ultima) di Barbara d'Urso alle 9 edizioni di Alessia ...

Grande Fratello : gli ascolti di tutte le finali : Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14 Con la proclamazione del vincitore, si chiude il Grande Fratello 2018. Ma l’ultimo verdetto spetta all’Auditel: in quanti per l’epilogo di questo GF, tornato ‘tra le mani’ di Barbara D’Urso dopo le due edizioni Vip condotte da Ilary Blasi e le nove capitanate da Alessia Marcuzzi? Ecco gli ascolti di tutte le finali. ascolti Grande Fratello: tutti i numeri ...