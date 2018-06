Grande Fratello 15 finale diretta | Matteo terzo

Grande Fratello 2018 vincitore e eliminati : Alessia batte Lucia! : Grande Fratello 2018 vincitore e eliminati nella finalissima – Ad un solo passo dall’ultima battuta dall’esito finale, i tre concorrenti rimasti in gara si sono sottoposti all’esito del televoto. Alessia, Matteo e Alberto si sfidano in diretta per tentare di conquistare i 100 mila euro in palio ed il primo posto in classifica. Dopo aver fatto fuori ai voti Simone, Matteo è costretto a lasciare la Casa. Il vincitore del ...

Lucia Orlando eliminata / Quarta classificata : prima di uscire incontra Filippo e... (Grande Fratello 2018) : Lucia Orlando, la commessa romana, è tra i finalisti del Grande Fratello 15. Questa sera fuori dalla casa rivedrà Filippo Contri, come evolverà il loro rapporto?(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:30:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Stefania Pezzopane a Simone Coccia : "Mai vergognata di amarti" (video) : Stefania Pezzopane è la sorpresa di Simone Coccia, quinto classificato della quindicesima edizione del Grande Fratello. L'onorevole, ancora una volta, ha intavolato un lungo discorso ribadendo il proprio amore nei confronti del fidanzato:"Mi batte forte il cuore. Mai nella mia vita avrei immaginato di essere qui. Faccio un lavoro diverso. Però sono innamorata di Simone. Abbiamo una bella storia. Sono venuta a riprenderti. Il gioco è stato bello, ...

La Pezzopane torna al Grande Fratello : Aida Nizar grida contro Simone : Finale Grande Fratello 15, il discorso d’amore di Stefania Pezzopane: Aida Nizar contro Simone Coccia Colaiuta Stefania Pezzopane è tornata al Grande Fratello 15. In occasione della finale, l’onorevole ha riabbracciato il fidanzato Simone Coccia Colaiuta e tenuto un altro discorso sull’amore che combatte i pregiudizi. Sull’amore più forte di tutto, più forte delle critiche […] L'articolo La Pezzopane torna al Grande ...

Grande Fratello 2018/ Diretta finale - vincitore e eliminati : chi vince tra Matteo - Alessia e Alberto? : Grande Fratello 2018, finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:22:00 GMT)

Vincitore Grande Fratello 2018/ Chi è? Podio formato da Alessia Prete - Matteo Gentili e Alberto Mezzetti : La finale del Grande Fratello 2018 ci regalerà il nuovo Vincitore dell'edizione dei record, sarà una corsa a due tra Matteo e Alberto o ci sarà una sorpresa tra Simone e Lucia?(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:19:00 GMT)

Grande Fratello 15 finale diretta : Lucia eliminata : [live_placement]Grande Fratello 15 finale: anticipazioni Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla finale. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.prosegui la letturaGrande Fratello 15 finale diretta: Lucia eliminata pubblicato su TVBlog.it 05 giugno 2018 00:21.

Padre di Alessia Prete al Grande Fratello 2018 / Video - conosce Matteo Gentili : "Mi sembri un bravo ragazzo" : Il papà di Alessia Prete al Grande Fratello 2018: sorpresa per la concorrente e per Matteo Gentili che incontra il "suocero" e fa la sua conoscenza(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:10:00 GMT)

Grande Fratello 15 finale diretta : sorpresa di Stefania Pezzopane per Simone : [live_placement]Grande Fratello 15 finale: anticipazioni Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla finale. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.prosegui la letturaGrande Fratello 15 finale diretta: sorpresa di Stefania Pezzopane per Simone pubblicato su TVBlog.it 05 giugno 2018 00:10.

Simone Coccia Colaiuta eliminato/ È il quinto classificato e nomina Lucia Orlando (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia Colaiuta è stati il primo finalista del Grande Fratello 15, sarà lui a vincere questa edizione del reality? Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:45:00 GMT)

Grande Fratello 15 finale diretta : sorpresa per Alessia : [live_placement]Grande Fratello 15 finale: anticipazioni Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla finale. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.prosegui la letturaGrande Fratello 15 finale diretta: sorpresa per Alessia pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2018 23:51.

Veronica e Alberto del Grande Fratello spiegano perché si sono baciati : Grande Fratello: perché Alberto Mezzetti e la figlia di Bobby Solo si sono baciati Ha stupito tutti il bacio che Alberto Mezzetti e Veronica Satti si sono scambiati nella notte al Grande Fratello. Ha sorpreso il pubblico per via della figlia di Bobby Solo che, com’è noto, è lesbica e fidanzata da tempo con Valentina, […] L'articolo Veronica e Alberto del Grande Fratello spiegano perché si sono baciati proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - finale live : Veronica e Simone Coccia eliminati. Alessia e Lucia al televoto. Gina Lollobrigida super ospite : Su leggo.it il live della finalissima del Grande Fratello per decretare il vincitore di questa 15ma edizione che si aggiudicherà i 100 mila euro di montepremi. 23.30 Matteo e Alberto devono andare in ...

Grande Fratello 15 – Ottava puntata di lunedì 4 giugno 2018 – La FINALE. Eliminata Veronica. Simone 5°. : Grande Fratello 15, la versione normale del padre di tutti i reality, è tornata in onda dopo quasi tre anni di assenza, ha ritrovato alla conduzione Barbara D’Urso che è tornata a quattordici anni di distanza dalla sua ultima conduzione del reality, e ha ottenuto gradi polemiche e grandi consensi. Gli ascolti, infatti, per una […] L'articolo Grande Fratello 15 – Ottava puntata di lunedì 4 giugno 2018 – La FINALE. Eliminata Veronica. ...