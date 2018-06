Grande Fratello 15 | Diretta 4 giugno 2018

Grande Fratello - dramma-Barbara D'Urso a poche ore dalla finalissima : spunta il nome di chi vince : A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello , questa sera - lunedì 4 giugno - in diretta su Canale 5, la voce scuote il reality di Barbara D'Urso . Già, ci sarebbe già un vincitore. Almeno ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 4 giugno : le ultime dalla casa del Grande Fratello prima della finale : Ultima settimana di programmazione per Pomeriggio 5 che torna in onda oggi, 4 giugno , con tanta cronaca e con le ultime dalla casa del Grande Fratello prima del finale di questa sera(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:33:00 GMT)

Vincitore Grande Fratello 2018/ Chi è? Corsa a due per Alberto e Matteo ma... : La finale del Grande Fratello 2018 ci regalerà il nuovo Vincitore dell'edizione dei record, sarà una Corsa a due tra Matteo e Alberto o ci sarà una sorpresa tra Simone e Lucia? Mai come quest'anno il risultato del televoto finale, quello che decreterà il Vincitore di questa edizione del Grande Fratello dei record, è davvero difficile da preannunciare. Sembra che tra i presenti, i pi quotati siano proprio Alberto e Matteo , sarà ...

Grande Fratello - la finale : Alberto è il favorito dei bookmaker : Ultime ore di trasmissione per il papà di tutti i reality: manca pochissimo per conoscere il vincitore del 15° Grande Fratello . La sfida per la vittoria, dopo un'edizione ricca di polemiche, colpi ...