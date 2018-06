Grande Fratello 15 | colpo di scena stasera? Malgioglio | “No comment”

lanostratv

(Di lunedì 4 giugno 2018) Cristianosibillino su Instagram:dialandrà in onda la Finale del15 e a poche ore dall’inizio dell’ultima puntata del reality condotto da Barbara d’Urso, Cristianoha caricato sui social una foto e una didascalia veramente strane e misteriose. Il cantautore ha infatti postato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram un’immagine che ritraeva Veronica Satti insieme al padre Bobby Solo e nella didascalia della foto ha così commentato in modo lapidario: “.” Non è una novità che tra lui e Solo ci siano state delle discrepanze anche durante il programma di Canale 5, a causa della decisione di Bobby di non voler vedere la figlia nemmeno per un caffè. In più occasioni infatti Cristiano si era schierato dalla parte della giovane concorrente, attaccando anche in diretta ...