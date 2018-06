Governo : voto fiducia Camera mercoledì dalle 17.40 : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Discussione generale dalle 9 alle 14 e 30, dalle 14 e 45 dichiarazioni di voto e repliche e quindi voto di fiducia dalle 17 e 40 di mercoledì. Questa la ‘tabella di marcia’ per il voto di fiducia al Governo Conte stabilita dalla capigruppo di Montecitorio. L'articolo Governo: voto fiducia Camera mercoledì dalle 17.40 sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - il discorso di Conte domani alle 12 in Senato. Il voto di fiducia alle 19.30 : Governo giallo-verde al debutto. È atteso per domani alle 12 a palazzo Madama il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La tabella di marcia, decisa dalla conferenza dei capigruppo, prevede che il premier esponga ai senatori il programma dell’esecutivo, per poi recarsi alla Camera alle 13 e depositare agli atti il testo del suo discorso. alle 14.30 il ritorno in Senato per l’inizio della discussione parlamentare, fino ...

Manifestazione M5s a Roma/ Facebook video - Grillo in piazza : da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa Governo : Manifestazione M5s a Roma oggi, 2 giugno 2018. Anche Beppe Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo. Le ultime notizie sull'evento pentastellato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:03:00 GMT)

Nessuno (quasi) vuole le urne Ed ecco il “Governo dei tacchini” Il voto conviene solo a Salvini : Diceva il vecchio Winston Churchill che “non c’è niente di peggio, per i tacchini, che chiedere l’anticipo del giorno di Natale”. Parlava di elezioni, ovviamente. Chi teme di perdere, o anche di calare nei consensi, punta sul rinvio Segui su affaritaliani.it

Governo : ultima chance per Salvini-Di Maio<br>poi Cottarelli e il voto : Oggi Matteo Salvini e Luigi Di Maio avranno con ogni probabilità l’ultima chance di formare un Governo politico, dopodiché il presidente Sergio Mattarella sarà “costretto” a dare il via all’esecutivo “neutrale”, ma che nasce sostanzialmente morto, a guida Carlo Cottarelli. A lui l’onere della “normale amministrazione” fino alle prossime elezioni, che non si potrebbero tenere a luglio. La situazione è dunque ben delineata, con Luigi Di Maio ...

