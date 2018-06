Governo | Napolitano | “Rapporto fra Italia e Ue è il solo banco di prova su cui valutare

Governo : Renzi - anche Napolitano mi cambiò 2 ministri : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il presidente della Repubblica ha il dovere di intervenire” sui ministri Giorgio Napolitano lo fece anche “con me. Io avevo un elenco di 16 nomi e almeno un paio sono stati modificati”. Lo dice Matteo Renzi a Otto e mezzo. Luigi Di Maio e Matteo Salvini “hanno fatto una frittata e hanno dato la colpa a Mattarella. Ma la verità è che hanno paura di governare perché in campagna ...

Governo - la scelta di Mattarella s’iscrive nel solco tracciato da Napolitano : Nel bailamme internettiano imperversano, in queste ore, le legittime opinioni dei cittadini – qualificati e non, ma (con buona pace di Jason Brennan) non siamo ancora in una epistocrazia – a proposito della scelta di far naufragare il Governo Conte. Intanto dunque occorre sgomberare il campo dal tema della “colpa”: la vicenda del “Governo” rientra in uno scontro istituzionale acceso ma che non prefigura ...

Sergio Mattarella - i paletti a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'No a un Governo a scatola chiusa' - come Napolitano : Era già pronto al governo neutrale', Sergio Mattarella , ma ora si ritrova l'ipotesi che dal 5 marzo avrebbe volentieri scartato: l'esecutivo M5s-Lega , quello dei 'populisti euro-scettici', senza ...

Sergio Mattarella in ospedale da Giorgio Napolitano prima delle consultazioni decisive per il Governo : L'altra volta, dopo il secondo giro di consultazioni, aveva voluto vedere anche lui, a suggello del confronto coi partiti. Lo aveva fatto salire al Quirinale, ma questa volta non ha potuto farlo. ...

Governo - l'ombra di Giorgio Napolitano e Mario Monti sul Quirinale : verso 'uno sciagurato errore' : ... a ragion di logica, permettere di verificare l'ipotesi di un Governo a guida centrodestra, l'unica ancora non esplorata nonostante parliamo della prima, dopo il Friuli consolidata, forza politica. ...

Giorgio Napolitano ospite da Fabio Fazio - sul Governo non risponde a nulla : E' davvero particolare il modo in cui Fabio Fazio intervista alcuni dei suoi ospiti a 'Che tempo che fa'. Non solo perchè, come s'è spesso detto, il suo modello è quello dell'intervista cosiddetta 'in ...

Napolitano - gli States e il Governo Pd-MoVimento 5 Stelle : E ancora:'Riguardo alla situazione politica interna, Napolitano ha confermato il desiderio del Pci di partecipare al nuovo governo'. La storia è questa: siamo alla fine degli anni 70' e al centro del ...

Governo : da Merzagora ai saggi di Napolitano - in campo gli ‘esploratori’ /Adnkronos : Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Il primo fu Cesare Merzagora nel 1957, gli ultimi sono stati nel 2013 dieci saggi suddivisi in due commissioni. Sono i destinatari del cosiddetto incarico esplorativo, che durante le procedure per la formazione del Governo il Presidente della Repubblica può chiamare a verificare se esistano i presupposti, ed eventualmente a dare un impulso, per arrivare ad una possibile soluzione della crisi. Oppure anche per ...

Governo - mattinata di consultazioni - Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera e poi Napolitano : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati...