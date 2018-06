Governo M5s-Lega | ultime notizie Voto di fiducia | oggi le date | numeri risicati al Senato

Grillo di lotta - M5S di Governo. "Ormai non sono più populisti" : Intervista al professor Corbetta: "Il comico quando ha creato il Movimento non puntava al potere, ma hanno preso il Palazzo. Restano le contraddizioni tra l'ala movimentista e quella di Di Maio"

Governo M5S-LEGA/ Italia e Ue - cosa cambia con Savona e Tria? : Il GOVERNO Conte è nato e i rapporti con l'Europa sono affidati a una coppia di professori che la pensano più o meno allo stesso modo: Tria e Savona.

Antonio Socci a Vittorio Feltri : 'Perché hai già condannato il Governo M5s-Lega?' : Caro direttore, i giornali, nella quasi totalità, sono schierati contro il nascente governo e sparano a palle incatenate, da settimane, ancor prima della sua formazione. Dov'è finita l'obiettività? È ...

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Salvini a Soros "mai preso soldi dalla Russia" : Di Maio "subito RdC in aula" : Governo M5s-Lega, ultime notizie: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del Governo del cambiamento

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Buffagni, l'uomo del Movimento che ha in mano il dossier' nomine partecipate', potrebbe andare al ministero dell'Economia come vice di ***Giovanni Tria***. Ma quella in via XX Settembre è una casella ...

Ue - Moscovici dà il benvenuto al nuovo Governo Lega-M5s : Giudicheremo sui fatti : Teleborsa, - Pierre Moscovici , il commissario Ue agli Affari economici, prende tempo e aspetta di vedere alla prova dei fatti il nuovo governo Lega-M5s prima di esprimere qualsiasi giudizio di merito ...

Governo - Soros : “Sono preoccupato da vicinanza Lega-M5s alla Russia. Bisogna sapere se Salvini è a busta paga di Putin” : George Soros è “molto preoccupato” della vicinanza dell’esecutivo Cinquestelle-Lega alla Russia. Un argomento, secondo il finanziere ungherese, “su cui si trova d’accordo il nuovo Governo: hanno detto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia”. E Soros, ospite del Festival dell’Economia di Trento, chiama direttamente in causa il leader di uno dei due partiti di Governo: “C’è ...

Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti : il nuovo Governo M5s-Lega : Non è l'Arena, Anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti: il nuovo governo M5s-Lega tema della puntata di oggi, domenica 3 giugno 2018, insieme a pensioni ed Europa.

