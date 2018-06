Governo | Lega in pole per Tlc | spunta Morelli | resta nodo delega servizi

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Mentre ilsi prepara per il primo voto di fiducia, atteso per domani sera alle 19.30, in Senato proseguono le trattative per completare l’esecutivo, con le nomine di viceministri e sottosegretari. Lo schema adottato, dopo gli ‘aggiustamenti’ fatti in extremis per i 18 nomi dei ministri gialloverdi, con cambi di casellati allo spostamento dell’economista Paolo Savona alle politiche comunitarie, vedrebbe lapassare all’incasso, con la possibilità di schierare più nomi di quanti previsti inizialmente,ndola anche per la dealle Telecomunicazioni: il nome che circola, a quanto apprende l’AdnKronos, per gestire le frequenze tv potrebbe essere quello del giornalista Alessandro, considerato un fedelissimo di Matteo Salvini.Altra casella strategica, la deaisegreti, che ...