Governo : Lega in pole per Tlc - spunta Morelli - resta nodo delega servizi : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Mentre il Governo si prepara per il primo voto di fiducia, atteso per domani sera alle 19.30, in Senato proseguono le trattative per completare l’esecutivo, con le nomine di viceministri e sottosegretari. Lo schema adottato, dopo gli ‘aggiustamenti’ fatti in extremis per i 18 nomi dei ministri gialloverdi, con cambi di casella Legati allo spostamento dell’economista Paolo Savona alle ...

Governo : Lega in pole per Tlc - spunta Morelli - resta nodo delega servizi (2) : (AdnKronos) – Secondo gli ultimi rumors, dunque, la partita delle tlc, considerata un tema sensibile e molto caro anche a Silvio Berlusconi (che oggi avrebbe incontrato a Milano Salvini), potrebbe finire in quota Lega, che strapperebbe la deLega al Mise, dove siede il vicepremier Di Maio. Altro nome in ballo per la Lega, ma riguardo il risiko delle commissioni parlamentari, sarebbe quello di Nicola Molteni: se non dovesse subentrare a ...

Governo M5s-Lega - il Salvimaio è pessimo ma fortunatamente durerà poco : Ci dispiace per i milioni di persone che in buona fede hanno votato per i Cinquestelle (e magari anche per quelli che hanno votato per la Lega), ma questo Governo durerà poco. E non sarà affatto un male per il Paese il fatto che si tolga ben presto dalle scatole. Vediamo perché. Innanzitutto va detto che ha poco senso affermare che si tratti del Governo più a destra dell’era repubblicana, perché tale giudizio presupporrebbe che i governi ...

Bagnai "Flat tax : 2019 per imprese - 2020 per famiglie"/ Siri - Lega - smentisce collega di Governo : "non è vero" : Alberto Bagnai, 'flat tax, 2019 imprese e 2020 famiglie': Governo M5s-Lega, l'economista ha parlato della tassa piatta e di quando verrà applicata.

Governo - Feltri : “Mi fido della Lega - del M5s no. Di Maio è un ragazzino senz’arte né parte - uno scombinato” : “Governo M5s-Lega? Mi sembra prematuro dare dei giudizi avventati. Certo, alcune cose fanno ridere. Quella che fa più ridere è l’idea di avere un ministro del Lavoro come Di Maio che non ha mai lavorato in vita sua. E’ un paradosso che merita di essere segnalato”. Così a L’Aria che Tira (La7) il direttore di Libero, Vittorio Feltri, si pronuncia sul Governo Conte. E aggiunge: “Le intenzioni sono anche buone in molti casi, ma in molti altri casi ...

Governo LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Premier Conte domani al Senato : invio testo alla Camera per voto fiducia : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: oggi le date del voto di fiducia all'esecutivo Conte al Senato e alla Camera, Salvini al lavoro sull'immigrazione.

Governo Lega – 5 Stelle : le 48 ore più folli della storia repubblicana : Gay, Ong, immigrati. E poi richieste d'impeachment e selfie repubblicani, tweet e retroscena. Un viaggio spericolato nell'esordio della Terza Repubblica Governo Conte, ecco la lista con tutti i ministri: Salvini all'Interno, Di Maio al Lavoro" Il primo giorno di scuola del Governo"

Governo Lega " 5 Stelle : le 48 ore più folli della storia repubblicana : , Fatto Quotidiano, La ministra Bongiorno "Spunta Giulia Bongiorno, che sente il peso del Governo: "Mi pare di avere il mondo sulle spalle, come Atlante. Ma ho cento vite e ricomincio. Ogni processo ...

Governo - la Lega : Siri alle Tlc - l'altolà dei 5Stelle. Resta il nodo Servizi : La richiesta ai partiti di indicare i nomi per le commissioni parlamentari avverrà oggi. E' però probabile che i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, dovranno attendere ...

Governo M5S-LEGA/ Italia e Ue - cosa cambia con Savona e Tria? : Il GOVERNO Conte è nato e i rapporti con l'Europa sono affidati a una coppia di professori che la pensano più o meno allo stesso modo: Tria e Savona.