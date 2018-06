Governo | la Lega | Siri alle Tlc | l' altolà dei 5Stelle Resta il nodo Servizi

Governo M5S-LEGA/ Italia e Ue - cosa cambia con Savona e Tria? : Il GOVERNO Conte è nato e i rapporti con l'Europa sono affidati a una coppia di professori che la pensano più o meno allo stesso modo: Tria e Savona.

Antonio Socci a Vittorio Feltri : 'Perché hai già condannato il Governo M5s-Lega?' : Caro direttore, i giornali, nella quasi totalità, sono schierati contro il nascente governo e sparano a palle incatenate, da settimane, ancor prima della sua formazione. Dov'è finita l'obiettività? È ...

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Salvini a Soros “mai preso soldi dalla Russia” : Di Maio “subito RdC in aula” : Governo M5s-Lega, ultime notizie: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del Governo del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Ue - Moscovici dà il benvenuto al nuovo Governo Lega-M5s : Giudicheremo sui fatti : Teleborsa, - Pierre Moscovici , il commissario Ue agli Affari economici, prende tempo e aspetta di vedere alla prova dei fatti il nuovo governo Lega-M5s prima di esprimere qualsiasi giudizio di merito ...

Governo - Soros : “Sono preoccupato da vicinanza Lega-M5s alla Russia. Bisogna sapere se Salvini è a busta paga di Putin” : George Soros è “molto preoccupato” della vicinanza dell’esecutivo Cinquestelle-Lega alla Russia. Un argomento, secondo il finanziere ungherese, “su cui si trova d’accordo il nuovo Governo: hanno detto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia”. E Soros, ospite del Festival dell’Economia di Trento, chiama direttamente in causa il leader di uno dei due partiti di Governo: “C’è ...

Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti : il nuovo Governo M5s-Lega : Non è l'Arena, Anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti: il nuovo governo M5s-Lega tema della puntata di oggi, domenica 3 giugno 2018, insieme a pensioni ed Europa. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Fabrizio Masia : 'Dal Governo Lega-M5s il Paese si aspetta flat tax e reddito di cittadinanza' : 'L'elettorato fatica a esprimersi su Giuseppe Conte : fino a due settimane fa non lo conosceva nessuno. Poi bisogna vedere se la gente interpreterà la sua figura come politica o tecnica. Nonostante il profilo sia più legato a quest'ultima dimensione,il fatto che sia stato nominato da Mattarella sulla base di un accordo tra due partiti ci fa pensare a un giudizio ...

Bannon e il Governo M5s-Lega "Un colpo per la bestia Europa" : Steve Bannon torna a parlare del nuovo governo con M5s e Lega. In un'intervista a Repubblica, l'ex stratega della campagna di Trump afferma: "Roma oramai è il centro della politica mondiale. Quello che sta accadendo qui è straordinario. Non c"è mai stato in tempi moderni un vero governo populista. Ora c"è". Poi parla di alcuni suoi consigli al leader della Lega, Matteo Salvini. Consigli che a dire di Bannon avrebbero poi portato alla nascita del ...

Governo : Boccia (Pd) - per Sud Lezzi chieda delega Cipe : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Il neo minsitro per il Sud, Barbara Lezzi, era tra i duri e puri del M5S, quelli che in questi anni hanno protestato e basta. Ora passa dall’altra parte dei banchi, le auguro buon lavoro e un approccio costruttivo. Posso assicurare che garantiremo più lealtà di quella che non abbiamo ricevuto. Mi permetto di darle un consiglio: se vuole che il Sud sia centrale nelle politiche di Governo – e non ...

