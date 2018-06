Governo | il risiko dei vice Riecco il manuale Cencelli

Governo Lega 5 stelle - risiko Parlamento : in Senato maggioranza a rischio : Il "contratto di Governo " tra Movimento 5 stelle e Lega tiene banco nel mondo politico ma a conti si faranno in Parlamento . Se infatti il programma del " Governo del cambiamento" dovrà...

Elezioni Molise - in testa il centrodestra davanti a M5s. Attesa per l’impatto sul risiko di Governo : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. I molisani sono chiamati ad eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Dalle prime sezioni scrutinate è in testa il candidato del centrodestra Donato Toma davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra. La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo nazionale...