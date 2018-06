Governo | il colpo di Matteo Salvini all' Economia | con chi commissaria il ministro Tria

Bannon e il Governo M5s-Lega "Un colpo per la bestia Europa" : Steve Bannon torna a parlare del nuovo governo con M5s e Lega. In un'intervista a Repubblica, l'ex stratega della campagna di Trump afferma: "Roma oramai è il centro della politica mondiale. Quello che sta accadendo qui è straordinario. Non c"è mai stato in tempi moderni un vero governo populista. Ora c"è". Poi parla di alcuni suoi consigli al leader della Lega, Matteo Salvini. Consigli che a dire di Bannon avrebbero poi portato alla nascita del ...

Governo - colpo di scena : Di Maio chiede passo indietro a Savona - Salvini al bivio : colpo di scena: il Movimento 5 stelle chiede il passo indietro di Savona per far ripartire il Governo Conte. Lo fa con una nota di Laura Castelli, concordata con Di Maio: "Sono ore cruciali e c'è...

Governo - Renzi : “Di Maio? Ci vuole uno specialista bravo per capirlo. Siamo passati da colpo di Stato a colpo di sole” : “M5S? E’ un agglomerato di dirigenti incomprensibili che sono privi di una visione del Paese e che si limitano a perseguire i propri interessi. Ci vuole uno specialista bravo per capire cosa ha in testa Di Maio, che andrebbe steso su un lettino”. E’ uno dei passaggi del duro j’accuse del senatore Pd, Matteo Renzi, contro i 5 Stelle e la nuova posizione di Luigi Di Maio. Ospite di Otto e Mezzo, su La7, l’ex ...

Governo. Al Quirinale si preparava giuramento - poi il colpo di scena - : ... Cottarelli al Colle, ma preoccupa lo spread; Visco: 'Il destino dell'Italia e' quello dell'Europa' 29 maggio 2018 Cultura, nasce a Tirana il primo centro Dante nel mondo 29 maggio 2018 Turismo, ...

COLPO DI SCENA AL QUIRINALE Problemi per il Governo Cottarelli Elezioni a luglio - cresce l'ipotesi : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha lasciato il Palazzo del QUIRINALE per fare rientro alla Camera. Segui su affaritaliani.it

COLPO DI SCENA AL QUIRINALE Problemi per il Governo Cottarelli Tutto rinviato a domani mattina : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha lasciato il Palazzo del QUIRINALE per fare rientro alla Camera. Segui su affaritaliani.it

Bannon - Le Pen a Farage contro Mattarella/ Stop a Governo M5s-Lega : “Colpo di Stato” : Bannon, Le Pen a Farage contro Mattarella dopo Stop a governo M5s-Lega: “Colpo di Stato”. Le reazioni dall'estero dei “sovranisti” dopo la decisione del Presidente della Repubblica(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:30:00 GMT)

Governo - è colpo di Stato finanziario : È colpo di Stato. A tutti gli effetti, senza se e senza ma. La dittatura dei mercati speculativi e dell’Unione Europea è ormai palese e sotto gli occhi di tutti. È un dato di fatto che non può essere smentito. Hanno rovesciato il Governo. Hanno respinto la scelta democratica del popolo italiano. Milioni di voti cestinati. Ora ci sarà il “Governo tecnico”, ossia il colpo di Stato finanziario. Di modo che si abbia ciò che – l’abbiamo ...

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto - 'tra poco scomberiamo'. Rai - il primo colpo del Governo Di Maio-Salvini : Arriva il nuovo governo e Luciana Littizzetto e Fabio Fazio sono ai saluti. Il monologo della comica di Che tempo che fa è molto politico e molto ironico, ma nasconde una consapevolezza: senza il Pd a ...

Governo - Meloni : no Monti-bis - no altro colpo di Stato mascherato : "Nel 2011 era lo spread, ora l'aumento dell'Iva: cambiano le minacce ma la volontà di calpestare la sovranità popolare è la stessa. No ad un Monti-bis, no a governi tecnici, no ad un altro colpo di ...