Governo | fine della democrazia occidentale | è dai ‘mercati’ che deriva la legittimazione

Vittorio Feltri : 'Perché Mattarella alla fine è l'unico vero vincitore su questo Governo straccione' : A bocce ferme si ragiona meglio. La soluzione adottata da Mattarella era l' unica praticabile. Il solo vincitore a conti fatti è il presidente. Che, dopo aver commesso alcuni errori che gli abbiamo ...

Governo : Cna - bene fine stasi politica - mettere al centro pmi artigiane : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – ‘La Cna prende atto con soddisfazione del positivo superamento della stasi politica scaturita dalle elezioni del 4 marzo scorso. L’Italia ha bisogno di un Governo stabile che consenta di fugare e superare i troppi giudizi, ingiustificati e ingenerosi, sulle grandi capacità di questo Paese che hanno accompagnato gli ultimi difficili giorni”. Ad affermarlo è la Confederazione nazionale ...

Pakistan : Governo a fine mandato - si preparano le elezioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo - Financial Times : “La turbolenza italiana e il dilemma di Draghi sulla fine del piano di acquisto di titoli” : La situazione italiana avrà un impatto a catena sulle decisioni di Mario Draghi e degli altri membri del direttivo Bce sulle sorti del quantitative easing, il piano di acquisto di titoli di Stato che stando alla tabella di marcia fissata nel 2017 è destinato a esaurirsi a settembre. A scriverlo è il Financial Times, che mette in luce il “dilemma” del governatore dell’Eurotower tirato per la giacchetta dai “falchi” ...

Cottarelli : «Possibile un Governo politico». Di Maio : «Altrimenti al voto». Salvini : «Ma non a fine luglio» : Il premier incaricato pronto a rinunciare: «Può nascere un governo politico». Di Maio: «Esecutivo politico o elezioni». Salvini punta alle urne: «Mattarella ci dia una data»

Governo - Salvini : 'Al voto il prima possibile ma non a fine luglio' - : Il leader della Lega ha parlato da Pisa dove si trova per le amministrative: "Mattarella ci dica come uscire da questa situazione. Di Maio riapre? Non siamo al mercato". E annuncia: "Chiederemo l'...

Roma, 29 mag. (AdnKronos) – "Sostenere che si può uscire dall'euro in un fine settimana è allucinante". Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo.

Governo - voto a fine luglio : lo chiedono Pd - M5s e Lega - : La possibilità di un ritorno alle urne anticipato non è così remota: Luigi Di Maio, il Pd e anche il Carroccio sono favorevoli. La data potrebbe essere quella del 29 luglio. Domani Cottarelli tornerà ...

Governo - Cottarelli lascia il Quirinale : ipotesi voto a fine luglio : Giallo al Quirinale. Carlo Cottarelli, il premier incaricato dal Presidente della Repubblica per formare un nuovo Governo, ha lasciato il Colle dopo il colloquio con Sergio Mattarella senza rilasciare...

Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "So che siete incazzati, ho ricevuto migliaia di messaggi in queste ore. Non possiamo rimanere a guardare, né farci anestetizzare dai media. Dobbiamo reagire subito e con fermezza. Io oggi appenderò una bandiera italiana fuori dalla mia finestra, affinché tutti la possano vedere: vi chiedo di fare altrettanto". Così Luigi Di Maio, che invita anche a una campagna social, al grido di 'il mio voto

Governo - Cottarelli accetta l’incarico : «Con la fiducia al voto dopo legge di bilancio - senza a fine estate». Borse in rosso - riparte lo spread : L’ex commissario alla spending review ha accettato con riserva l’incarico di formare un Governo conferitogli dal capo dello Stato dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Salvini lancia aut aut a Berlusconi sulla tenuta dell’alleanza ma Berlusconi esclude l’appoggio ad un esecutivo Cottarelli. Cautela del leader leghista anche sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo». Borsa in rosso, sale lo spread ...

Governo : Giarrusso - alla fine si troverà soluzione : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Penso che la situazione si risolverà, il presidente Mattarella fa quello che è costituzionalmente previsto, interpreta il suo ruolo nel modo che crede giusto”. Lo dice Dino Giarrusso dei 5 Stelle a Agora su Rai3. “Penso anche che alla fine si giungerà a una soluzione, non penso che si giunga a una crisi tale da tornare al voto a questo punto della partita. Se si doveva tornare al voto tutto ...