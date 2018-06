Governo | domani alle 12 Conte al Senato | fiducia nel pomeriggio

Governo Conte : domani alle 19 : 30 voto di fiducia al Senato : 17.00 - Appuntamento alle 19:30 in Senato per il voto di fiducia al Governo Conte. Il premier prima esporrà il programma di Governo a Palazzo Madama, poi andrà alla Camera per depositarlo e alle 12 tornerà in Senato per la discussione e il voto di fiducia. Presso la Camera alta il Governo Conte ha solo 6 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta e cioè 167 (58 dei Senatori leghisti e 109 dei 5 stelle).A quattro giorni dal giuramento del ...