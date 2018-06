Governo | Cottarelli | “Uscire dall’euro? Pericoloso | sarebbe come decidere di giocare in

Cottarelli : “Governo politico soluzione migliore” : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Il governo Lega-M5S “è l’esito migliore per il Paese, un governo tecnico senza la fiducia e che avesse dovuto gestire l’aumento dello spread, dei tassi di interesse, sarebbe stato davvero difficile. E’ finita nel migliore dei modi”. Lo ha detto a ‘Che tempo che fa’ l’economista Carlo Cottarelli, cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva affidato ...

Governo - il racconto di Carlo Cottarelli : “Tre notti insonni - due libri in valigia e otto donne nel Governo” : Sarebbe stato un Governo con 8 donne ministre su 14 componenti in totale quello di Carlo Cottarelli, premier incaricato dal presidente Sergio Mattarella, in piena crisi per la formazione del Governo. L’economista, già mister spending review dei governi Letta e poi Renzi, racconta su due pagine sul quotidiano La Stampa, i passaggi dalla chiamata del capo dello Stato all’applauso della sala stampa dopo il commiato perché si era ...

Cottarelli : "Per il Governo sarà difficile mantenere le promesse" : Carlo Cottarelli è stato, forse, l'uomo più applaudito nella Loggia d'Onore del Quirinale. Non si era mai visto, infatti, un applauso come quello che ieri i giornalisti gli hanno riservato quando ha annunciato di aver rimesso il mandato per la formazione di un governo tecnico nelle mani del Presidente Mattarella dopo che si era verificata nuovamente la possibilità di realizzare un governo politico, quello guidato da Giuseppe Conte. E anche ...

Governo - Cottarelli : “Nel contratto condono e promesse che richiedono più deficit. Con il nostro debito non si può” : “Ci sono parti di programma che mi vanno benissimo, come la parte sulla corruzione e la lotta all’evasione fiscale. Ma lo strumento è sbagliato, si chiama pace fiscale ma si parte dall’ennesimo condono, tra l’altro molto molto generoso, credo sia un errore. E c’è questa idea fondamentale che per crescere di più si deve fare più deficit pubblico, ma per un paese che ha un debito pubblico già alto è troppo rischioso”. Così ...

L'appello di Cottarelli al Governo : "Non aumentate l'Iva per finanziare Flat tax" : "Quale sarebbe stato il mio primo intervento se fossi diventato Presidente? Affrontare l'emergenza degli sbarchi". Ha risposto così l'ex premier incaricato Carlo Cottarelli, direttore dell'...

