Governo Conte | il Senato voterà la fiducia martedì sera

Governo Conte : martedì voto di fiducia al Senato : 22.10 - Il Premier Giuseppe Conte ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto e un breve messaggio:"Al lavoro fino a tarda sera sul discorso alle Camere. Domani sarà un giorno importante in cui il Parlamento sarà chiamato a dare la fiducia al Governo del cambiamento. Potrete seguire la diretta streaming qui sulla mia pagina Facebook. A domani!" 17.00 - Appuntamento alle 19:30 in Senato per il voto di fiducia al Governo Conte. Il ...

Sondaggi politici : gli italiani si fidano del Governo Conte - M5s risale sopra il 30% : Gli italiani si fidano del governo guidato da Giuseppe Conte e pensano che la nascita di un esecutivo formato da M5s e Lega sia una soluzione nettamente migliore rispetto al ritorno al voto. Il Sondaggio realizzato da Swg per La7 mostra, inoltre, come il M5s sia tornato sopra il 30%, rimanendo il primo partito davanti alla Lega.Continua a leggere

Vittorio Feltri - la fucilata contro il Governo Conte : 'Mi garba come un gatto attaccato allo scroto - ma...' : Questi poveri disgraziati governano da due giorni, uno dei quali festivo, e giá sono sotto tiro. Il ministro leghista Fontana ha detto che non vuole famiglie gay, forse non sa che esse sono previste ...

Conte al lavoro sul programma del "Governo del cambiamento" : Anche oggi un'altra telefonata che va in questa direzione: Conte ha parlato con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. E i due tra l'...

Governo Conte verso fiducia Camere - trattativa su sottosegretari : All'Economia, altro dicastero chiave, la Lega avrebbe messo in campo due nomi , Alberto Bagnai e Claudio Borghi, e altrettanti il M5s , Laura Castelli e Stefano Buffagni, . Una casella delicata e su ...

Governo Conte - venti giorni per definire le prime linee di politica estera : Si parte venerdì e sabato, 8 e 9 giugno: il presidente del Consiglio parteciperà alla riunione annuale del G7 che si svolgerà a Charlevoix, in Quebec. venti giorni più tardi, il 28 di questo mese, il ...

Governo Conte : domani alle 19 : 30 voto di fiducia al Senato : 17.00 - Appuntamento alle 19:30 in Senato per il voto di fiducia al Governo Conte. Il premier prima esporrà il programma di Governo a Palazzo Madama, poi andrà alla Camera per depositarlo e alle 12 tornerà in Senato per la discussione e il voto di fiducia. Presso la Camera alta il Governo Conte ha solo 6 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta e cioè 167 (58 dei Senatori leghisti e 109 dei 5 stelle).A quattro giorni dal giuramento del ...

Pensioni - il Governo Conte pronto per Opzione donna e Quota100 : le novità Video : Procedere nel più breve tempo possibile alla modifica della riforma Pensioni targata Fornero per spianare la strada alla soluzione quota 100. E’ questa una delle priorita' che intende affrontare il nuovo Governo M5s-Lega [Video]presieduto dal premier Giuseppe Conte. Questo l’obiettivo da raggiungere al più presto possibile, come ha ribadito in queste ore il neo ministro del Lavoro Luigi Di Maio perfettamente in sintonia, sulla questione ...

Governo Conte - domani la fiducia al Senato : inizio alle 12 con le dichiarazioni programmatiche : alle 12 di domani, martedì 5 giugno, il Governo guidato da Giuseppe Conte affronterà la prova del voto di fiducia al Senato. Si aprirà con le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, a cui faranno seguito la discussione generale e la votazione, che dovrebbe avere inizio intorno alle 19.Continua a leggere