Governo Conte | domani la fiducia al Senato | inizio alle 12 con le dichiarazioni

Governo - il discorso di Conte domani alle 12 in Senato. Il voto di fiducia alle 19.30 : Governo giallo-verde al debutto. È atteso per domani alle 12 a palazzo Madama il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La tabella di marcia, decisa dalla conferenza dei capigruppo, prevede che il premier esponga ai senatori il programma dell’esecutivo, per poi recarsi alla Camera alle 13 e depositare agli atti il testo del suo discorso. alle 14.30 il ritorno in Senato per l’inizio della discussione parlamentare, fino ...

Le 5 priorità economiche del Governo Conte : Dalla sterilizzazione dell'Iva alla flat tax, dal rapporto deficit-Pil alle emergenze, fino al dossier infrastrutture

Governo LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Premier Conte domani al Senato : invio testo alla Camera per voto fiducia : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: oggi le date del voto di fiducia all'esecutivo Conte al Senato e alla Camera, Salvini al lavoro sull'immigrazione.

Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Incontro, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Il confronto tra il premier e il responsabile della Farnesina è avvenuto anche in vista del prossimo appuntamento internazionale ormai alle porte: il G7 in Canada venerdì e sabato prossimi.

Theresa May telefona a Conte: pronti a collaborare con nuovo governo

Governo - Conte e il primo lunedì a Palazzo Chigi : al lavoro per la fiducia e incontro con Moavero per il G7 in Canada : Una prima telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, un incontro con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il lavoro in vista del voto di fiducia e del G7 in Canada. E’ il primo lunedì di lavoro a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il capo del Governo, dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica e la domenica di riposo dopo le complicatissime trattative per la formazione del suo ...

Fiducia al Governo Conte : oggi le date : A quattro giorni dal giuramento del governo di Giuseppe Conte, oggi si decideranno le tempistiche per il voto di Fiducia in Parlamento. Le conferenze dei capigruppo di Camera e Senato si riuniranno in giornata per decidere quando il nuovo esecutivo sarà messo alla prova.Al momento l'ipotesi più probabile è quella delle votazione in due distinte giornate: si dovrebbe partire domani, martedì 5 giugno, con la prova di Fiducia al Senato e il ...

Governo Conte - flat tax per le imprese nel 2019 - per le famiglie slitterà al 2020 : Nel programma di Governo M5S-Lega sono state ipotizzate due aliquote secche: al 15% per i redditi familiari fino a 80mila euro e al 20% per quelli superiori. Ora il Governo appare indirizzato a far slittare la riforma delle aliquote per le famiglie al 2020...

Pensioni - ecco come il Governo Conte “supererà” la Legge Fornero : Accelerare il più possibile il restyling sulle Pensioni per aprire la strada a quota 100. Uno dei primi obiettivi che intende centrare il governo pentaleghista guidato da Giuseppe...

Nuovo Governo Conte – Riceviamo e pubblichaimo in forma integrale un comunicato stampa giunto in queste ore dall'Associazione MSA Multi Service Association. Ecco di seguito il Contenuto del comunicato. Nuovo Governo Conte. MSA commenta i possibili risvolti sul mondo scuola. Dopo alcuni mesi di incertezza politica, finalmente nasce il Nuovo Governo: Movimento 5 stelle e

Governo Conte - le famiglie e la Flat tax : ecco chi guadagna di più : Il neoministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha spiegato di vedere con favore la semplificazione e la riduzione del carico fiscale alla base della riforma, ben sapendo però che nel passaggio dai «contratti di Governo» ai ...

