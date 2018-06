Governo | basta soluzioni frettolose Per ambiente e salute occorre andare alle radici del

Governo : Scotti - alla Link University si studia e basta : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Ora basta. Raccoglierò tutte le falsità scritte in questi giorni e le porterò in Tribunale. Devo tutelare i miei studenti, i miei docenti, chi lavora alla Link Campus University”. Lo dice Vincenzo Scotti, presidente dell’ateneo, in un’intervista a ‘Il Tempo’.“Noi -puntualizza- siamo stati i primi, quando siamo nati, ad introdurre in Italia un master di intelligence, ad ...

Governo : Scotti - alla Link University si studia e basta : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Ora basta. Raccoglierò tutte le falsità scritte in questi giorni e le porterò in Tribunale. Devo tutelare i miei studenti, i miei docenti, chi lavora alla Link Campus University”. Lo dice Vincenzo Scotti, presidente dell’ateneo, in un’intervista a ‘Il Tempo’.“Noi -puntualizza- siamo stati i primi, quando siamo nati, ad introdurre in Italia un master di intelligence, ad ...

Il sindaco di Venezia : Basta negozi a un euro - speriamo che il Governo del cambiamento ci dia i poteri : Nuovi propositi per il settore commercio. Luigi Brugnaro, nel corso di un sopralluogo ai varchi, ha detto che bisogna valorizzare il Made in Italy

Governo - l’appello di Padellaro : “Spero non si torni al voto. Basta polemiche sui social”. Poi avverte il M5s : “Occhio a Salvini” : Antonio Padellaro alla Festa del Fatto Quotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico commenta la situazione politica: “Nessuno vuole che le cose si mettano male, che si torni al voto ad ottobre. Sarebbe uno smacco per la democrazia. Se si esce dal vicolo cieco per qualche tempo Di Maio, Salvini, Di Battista eccetera provino a non produrre frastuono di fondo sui social”. Poi avverte: “Il Movimento 5 Stelle deve ...

Caos Governo - Salvini : 'non tratto più'. Di Maio : 'o si chiude in 24 ore o basta' : Lo ha detto Matteo Salvini in via Bellerio, senza rispondere sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, parlando coi giornalisti al termine di una riunione informale con i vertici del ...

Governo - Salvini : “Basta passi indietro - o si parte o si vota”. Savona resta il nome per l’Economia : Era «arrabbiatissimo», con il vero rischio di una «ulteriore frattura tra i palazzi del potere e gli italiani», lo è ancora di più. Matteo Salvini non intende retrocedere sul nome di Paolo Savona all’Economia e consegna la lista dei «suoi» ministri al presidente del Consiglio incaricato. «passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, abbiamo f...

Governo - Salvini (Lega) : “Stasera darò i nomi dei ministri a Conte. Basta passi indietro” : “La Lega è a disposizione degli italiani, ma se qualcuno ci rimproverasse che qualcuno dei nostri ministri fa troppo l’interesse degli italiani e troppo poco l’interesse di qualche lobby europea e allora no. Abbiamo già fatto troppi passi indietro”. Con queste parole Matteo Salvini sabato pomeriggio ha dato un aggiornamento del caso Savona. “passi indietro ne abbiamo fatti 18 e la Lega ha rinunciato a tutto quello ...

Governo : Gelmini - basta perdite tempo : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – ‘Sono passati quasi tre mesi dal voto del 4 marzo, e ancora fatica a nascere un Governo in grado di dare risposte agli italiani. Movimento 5 Stelle e Lega dopo aver detto prima i programmi e poi i nomi, adesso si stanno impantanando sui ministeri chiave. Hanno scritto un ‘contratto’ per noi pessimo e, dopo aver indicato come premier un tecnico, non riescono a chiudere per far partire un ...

Mattarella : "Basta diktat sul Governo" | Battaglia su Savona all'Economia : Tensione tra il Colle e i premier ombra sui nomi dei ministri, in particolare su Savona. Dopo le consultazioni, il dietrofront di Di Maio: "Decidono Conte e Mattarella". Il premier incaricato: "Consultazioni proficue, lista". Incontri con i truffati dalle banche: "Saranno risarciti".

Governo : Fornero su Conte - ma non avevano detto basta prof? : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – ‘Si è detto molto ‘sarà un Governo politico, basta con i professori, professori senza cuore!’ Evidentemente i grillini hanno trovato professori con il cuore. Credo che alla Lega la questione del cuore interessi molto meno. Io non conosco il professor Conte, gli auguro di lavorare bene per gli italiani”. Così Elsa Fornero, ex ministro del Governo Monti, ad Agorà su Rai 3.‘Non so ...

Governo - Renzi : Lega-M5S ora establishment e casta - basta scuse : Roma, 24 mag. , askanews, - "E alla fine, dopo 80 giorni, ci siamo. Nel tempo necessario a fare un celebre giro del mondo letterario, l'alleanza tra Lega e Beppe Grillo ha più modestamente scritto un contratto e partorito il Governo delle larghe intese populiste". Lo ha scritto Matteo Renzi sulla enews aggiungendo ...

Pensioni : Boeri - per quota 100 le cifre del contratto del Governo non bastano : Per il presidente dell'Inps l'operazione avrebbe un costo immediato di 15 miliardi all'anno per salire poi a regime a 20 miliardi. Nel contratto si parla invece di 5 miliardi di costi -

Governo - Salvini su Facebook : “Basta perdere tempo : in Italia e all’estero ci vogliono fermare. O si parte o si torna al voto” : “Noi siamo pronti: o si parte o si torna al voto”. A dirlo, in diretta Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Che poi difende Paolo Savona, il cui nome è stato accostato in questi giorni al Ministero dell’Economia: “È una persona competente, con un solido curriculum. Ha osato dire che questa Unione Europea, così com’è, non va bene, e che l’euro fu una gabbia costruita dai tedeschi. Per ...

Cei - non basta Governo per guidare Paese : Occorre - questo Paese - conoscerlo davvero, conoscerne e rispettarne la storia e l'identità; bisogna conoscere il mondo di cui siamo parte e nel quale la nostra Repubblica - cofondatrice dell'Europa ...