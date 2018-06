Blastingnews

: Gossip Temptation Island: Georgette Polizzi lascia il fidanzato con una lettera - infoitcultura : Gossip Temptation Island: Georgette Polizzi lascia il fidanzato con una lettera - notizie_star : Gossip Temptation Island Georgette Polizzi lascia il fidanzato con una lettera: - gossipnewsapp : Temptation Island, Alessandra De Angelis 'Sono una mamma molto apprensiva, Emanuele papà attento' -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Da quando ha svelato di essersi ammalata di sclerosi multipla VIDEO,è diventata uno dei personaggi più chiacchierati dalnostrano; oggi, a distanza di qualche settimana dal suo triste annuncio, la ragazza è tornata a far parlare di sé per una novita' che riguarda la sua vita sentimentale. Con una toccanteche ha scritto e che il giornale ''Di Più'' ha pubblicato, la stilista ha fatto sapere di averto ilDavide Tresse dopo più di 3 anni d'amore; l'ex protagonista diha comunicato la dolorosa rottura con la sua dolce meta' in un modo talmente insolito che sta facendo molto discutere.chiude la storia con Davide su 'Di Più' La storia d'amore trae Davide Tresse è finita: chi ha to con attenzione la terza edizione di, sicuramente ricordera' le liti, i dubbi e la ...