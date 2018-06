Google sta lavorando a un Pixel low cost

wired

(Di lunedì 4 giugno 2018) (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Anche, come Apple, potrebbe avere presto una variante di fascia media del suo smartphone. Le voci a riguardo si rincorrono da qualche tempo, ma nelle ultime ore il solitamente affidabile giornalista Roland Quandt ha riferito su Twitter di essere venuto a conoscenza di lavori su un futuropiù abbordabile degli attuali, che potrebbe vedere la luce nella prima metà dell’anno prossimo. Off to Taiwan for @computex_taipei today, but here’s a tidbit for ya:is working on a “mobile” device based on the Snapdragon 710 currently scheduled for launch in the 1st half of 2019. Sounds like this might be the (or one of them) upcoming mid-rangephone. — Roland Quandt (@rquandt) 2 giugno 2018 Le informazioni sul gadget al momento sono veramente scarse, anche perché, ammette Quandt, lo sviluppo del dispositivo ...