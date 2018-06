Google Pixel 3 | notch sì | notch no | la verità starebbe nel mezzo

Popsicle è un icon pack da 1.700 icone ispirate a Google Pixel con colori brillanti e vividi : Popsicle è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un icon pack con cui personalizzare smartphone e tablet con un look che rielabora lo stile dei dispositivi Google Pixel con colori luminosi e vividi. L'icon pack offre oltre 1.700 icone in full HD, icone alternative multicolori, icone per l'app drawer e per il calendario dinamico. L'articolo Popsicle è un icon pack da 1.700 icone ispirate a Google Pixel con colori brillanti e ...

Non solo Google Pixel 3 : nel 2019 anche un googlefonino economico : Non sono in discussione i prossimi Google Pixel 3, che verranno puntualmente presentati quest'autunno. Tuttavia, nella prima parte del 2019, a detta di Roland Quandt (fonte che in più di qualche occasione ha dimostrato una certa accuratezza nelle sue previsioni), potremmo assistere al lancio di un altro Googlefonino basato sul sistema operativo Android, ma dal prezzo ben più contenuto. Si tratterà di un terminale equipaggiato con ...

Google potrebbe essere al lavoro su un Pixel mid range con Snapdragon 710 : Google sembrerebbe essere al lavoro per la produzione di un terzo smartphone Pixel appartenente alla fascia media del mercato con Qualcomm Snapdragon 710.

Aggiornamenti lenti anche sui Google Pixel? Niente paura : con questa guida potrete anticipare Google : È come se si firmasse un'assicurazione, all'acquisto di un Google Pixel. Android Stock, coerenza grafica ai massimi, rapidità d'esecuzione e negli Aggiornamenti

Google Pixel 3 : nuovi dettagli sul prossimo smartphone di punta made in Google : In questa prima metà del 2018 abbiamo già assistito alla presentazione di alcuni degli smartphone top di gamma più attesi dell'anno, dai nuovi Huawei P20 ai Galaxy S9 di Samsung fino al più recente OnePlus 6. Adesso l'attenzione degli appassionati del settore è rivolta alle novità Samsung in arrivo prossimamente con il suo prossimo phablet e la nuova generazione di prodotti Apple, ma intanto proseguono le indiscrezioni che vedono ...

Uscita Google Pixel 3 prima del previsto - anomalo suggerimento estivo : A quando l'Uscita Google Pizel 3? I fan della serie di Googlefonini di Mountain View potrebbero balzare sulla sedia alla notizia che il lancio della nuova generazione potrebbe avvenire già prima della fine dell'estate. Per gli smartphone di Big G potrebbe essere dunque disattesa la finestra temporale di presentazione autunnale, a favore di un anticipo, magari strategico. La fonte che fa riferimento all'Uscita Google Pixel 3 in tempi non ...

Google Pixel 3 in uscita nel 2018 : sarà svolta per il colosso di Mountain View? : Google Pixel 3: ci siamo, o quasi. È la solita attesa quella che sta accompagnando il periodo che precede l'uscita dell'ennesimo dispositivo interamente progettato da Big G. Un hype innegabile per tanti appassionati di tecnologia e non, poiché si attende con ansia quello che, per diversi motivi, può essere considerato un prodotto iconico del mondo Android. Nell'eterna disputa tra il mondo Ios e quello del robottino verde, ad esempio, rappresenta ...

Google fa un passo verso l'indipendenza con Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : Nuove indiscrezioni riguardano i nuovi Google Pixel 3 e 3 XL. L'azienda di Mountain View dovrebbe delegare Foxconn nella fabbricazione dei nuovi smartphone, smartphone che sono attesi con il Qualcomm Snapdragon 845. Il Pixel 3 XL dovrebbe avere il notch, una doppia fotocamera frontale. La disponibilità è prevista fra agosto e settembre.

Sarà questo l'aspetto di Google Pixel 3 XL? : Basandosi su un paio di presunti vetri protettivi, di cui vi abbiamo parlato ieri, PhoneDesigner ha provato a immaginare la variante più grande del prossimo top di gamma Google Pixel XL 3.

Google Pixel 3 senza notch - Pixel 3 XL con notch (rumor) : notch si, notch no è come dire Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, il primo senza tacca il secondo invece ne vede la presenza. Dunque i due prossimo Googlephone accontenteranno sia gli amanti che non della famosa tacca che molti, erroneamente, credono sia nata con iPhone X. Di certo, con il top di gamma Apple è arrivata la mania del notch con sempre più smartphone che ne sono dotati, non tutti per fortuna perché dal punto di vista estetico, e non solo, ...

Samsung mostra i suoi nuovi display e LG si prepara a fornire quello di Google Pixel 3 XL : All'evento SID 2018 della scorsa settimana, Samsung ha presentato vari pannelli AMOLED, incluso il suo display VR con la maggiore densità di Pixel

Google Pixel 2 XL si rifà il look in un video cambiando la scocca posteriore : JerryRigEverything ha pubblicato un nuovo interessante video dedicato ai possessori di Google Pixel 2 XL che desiderano rendere il proprio smartphone unico

L'esperienza utente dei Google Pixel grazie a Pixel Experience diventa "per tutti" : Pixel Experience è una nuova ROM AOSP trapelata dal forum di XDA che intende portare su tutti i dispositivi Android che supportano Project Treble le varie funzionalità che risultano essere peculiari ai Google Pixel. Compresi nel pacchetto il launcher, gli wallpaper, i font così come le animazioni e d'accensione e le icone.

Ecco come dovrebbero essere Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : All'indomani della fuoriuscita di una foto che mostrava i presunti vetri temperati dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL compare un render basato proprio su questi ultimi. Se da una parte vediamo comparire il notch, la versione più piccola dello smartphone di Big G risulta più fedele alla tradizione con un design molto simile al Google Pixel 2 XL.