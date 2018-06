Golf – Discovery-PGA TOUR | accordo storico internazionale

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) Alleanza di 12 anni senza precedenti, a partire dal 2019 fino al 2030, che include i diritti live multipiattaforma al di fuori degli Stati Uniti, di tutto il circuito PGAe il PGAhanno ufficializzato un’alleanza strategica per creare una multipiattaformadedicata alche offrirà agli appassionati – su ogni schermo e device – tutti i momenti più importanti, i giocatori e i tornei di uno degli sport più seguiti al mondo. La partnership, della durata di ben 12 anni, avrà inizio nel 2019 fino al 2030, ed includerà i diritti globali live multipiattaforma – al di fuori degli Stati Uniti – di tutte le competizioni PGA, per circa 2000 ore di tramissioni all’anno e circa 150 tornei, tra cui il THE PLAYERS Championship, i FedEx Cup Playoffs e la Presidents Cup. Oltre ai diritti live in ben 220 mercati, la partnership prevede la ...