eurogamer

: GOG: arrivano i saldi estivi #GOG - Eurogamer_it : GOG: arrivano i saldi estivi #GOG -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il portale web GOG si prepara si mesi più caldi dell'anno lanciando i suoi, e per festeggiare l'arrivo delle vacanze ad attenderci tra numerosi sconti vi è anche un gioco in regalo, riporta Eurogamer.Il gioco in questione è Xenonauts, mentre i giochi in sconto saranno quasi 1500 titoli con sconti fino al 90%. Xenounauts invece sarà in regalo per 48 ore, dunque fino alle 15:00 di mercoledì 6 giugno.Inoltre spendendo almeno 5 dollari avremo in regalo una copia del roguelike Sunless Sea, mentre con un spesa di 20 dollari avremo un terzo regalo: Rime. Idi GOG si protrarranno fino al 18 giugno alle 24:00, e fino ad allora conviene seguire il portale in attesa di eventuali sorprese.Read more…