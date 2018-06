Gli M5s studiano un nuovo direttorio che affianchi Di Maio Squadra di sottogoverno

M5s - via alle nomine : voGliono il signore delle banche a capo di Cassa depositi e prestiti : Prima le poltrone di governo, poi le nomine statali. La più appetita , anche perché i termini per indicare la nuova presidenza scadono il 16 giugno, è la Cassa depositi e prestiti . E qui il Movimento ...

Governo - Fraccaro (ministro M5s) : “Delibera per taGlio dei vitalizi è già sul tavolo del presidente Fico” : Durante il suo intervento sul palco di piazza Bocca della Verità da neo ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha delineato gli obiettivi del suo dicastero e poi ha annunciato: “La nostra delibera per il taglio dei vitalizi è sul tavolo del presidente Roberto Fico”. Sul palco anche il neo ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Il mio compito è far arrivare il momento in cui non ci saranno più gli ...

Governo Conte - la pattuGlia di M5S campani al risiko delle nomine : Fatti i ministri, bisogna fare i vice e i sottosegretari. Ma nella partita delle nomine di sottoGoverno, forti di sessanta parlamentari eletti, le truppe campane non hanno alcuna intenzione di farsi...

M5s in piazza a Roma : dall'impeachment alla festa dell'orgoGlio grillino : Accantonato il tema iniziale della manifestazione, i pentastellati hanno festeggiato la nuova fase storica del MoVimento -

Governo M5s-Lega - il primo scontro è sulla tv : battaGlia in commissione. E Silvio Berlusconi... : Lega e M5s hanno trovato l'accordo, hanno messo insieme una squadra di Governo. Hanno giurato davanti al presidente Sergio Mattarella. E ora c'è il primo scontro: sulla tv. Per le decine di poltrone ...

M5s - festa del governo del cambiamento : in miGliaia in piazza Bocca della Verità : Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all’euforia. piazza Bocca della Verità a Roma è già gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita del ‘governo del cambiamento’ di cui il M5S è azionista di maggioranza. Tricolori e vessilli del Movimento 5 Stelle colorano la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Di Maio dopo l’iniziale stop del Colle all’esecutivo giallo-verde per via del caso ...

Pensioni - Jobs Act - migranti - euro : convergenze e divergenze tra Gli elettori di M5S e Lega : Il nuovo esecutivo al via sulla base del contratto di governo. Ma le rispettive basi elettorali non sono monolitiche. Non mancano le divisioni, a partire dall’atteggiamento nei confronti dell’immigrazione, dei diritti dei bambini nati in Italia, di un’eventuale uscita dall’euro...

Giuseppe Conte - Governo M5s-Lega/ Il giuramento del premier "avvocato deGli italiani" : Giuseppe Conte, Governo M5s-Lega: il premier dell'esecutivo del cambiamento giallo-verde ha prestato giuramento, l'avvocato degli italiani e la grande emozione(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:06:00 GMT)

Chi è Giancarlo Giorgetti - il nuovo sottosegretario alla presidenza del ConsiGlio del governo M5s-Lega : Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Giorgetti vanta una lunga militanza nella Lega (sia al fianco di Bossi che di Salvini) e una lunga esperienza parlamentare: è deputato dal 1996. Figura molto apprezzata in Parlamento da più parti politiche, è stato anche presidente della commissione Bilancio di Montecitorio.Continua a leggere

Chi è Enzo Moavero Milanesi - il nuovo ministro deGli Esteri del governo M5s-Lega : Enzo Moavero Milanesi è il ministro degli Esteri del nuovo governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Moavero è già stato ministro in passato con due diversi governi: prima con Mario Monti e poi con Enrico Letta, in entrambi i casi con la delega agli Affari europei. Ha lavorato per anni nella Commissione europea e in altre istituzioni Ue ed è anche professore di diritto comunitario.Continua a leggere

Cosa pensa Marco TravaGlio del governo M5s Lega : Il suo giornale in questi 88 giorni di trattative per la formazione di un nuovo governo ha spinto per un accordo M5s-Pd. L’accordo i 5 stelle invece l’hanno trovato, alla fine, con la Lega e Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, oggi commenta questo esecutivo riservandosi di dare un giudizio, “ci sarà tempo”, ma qualCosa la anticipa: “Della maggioranza 5-Stelle Lega abbiamo già detto ...

Nasce il governo M5s-Lega : Conte premier - Tria all'Economia e Savona aGli Affari europei : Per l'Economia spunta Tria, preside della facoltà di Economia di Tor Vergata, professore che ha lavorato con Renato Brunetta, è "tiepido" sull'Euro e sostiene la Flat tax anche a costo di aumentare l'...