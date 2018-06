Gli Arctic Monkeys arrivano a Milano | sarà questa la scaletta del concerto?

Ridi - Roma : Gli Arctic Monkeys citano Mina e travolgono tutti nella prima data italiana - Musica - Spettacoli : 'Adesso, arriva lui'... intona Alex Turner , durante il concerto, per un paio di volte, citando Mina e usando le parole di L'importante è finire di Cristiano Malgioglio , per introdurre qualche ...

Arctic Monkeys - la band che ha detto (forse) addio all’indie rock e aGli Strokes : Tu chiamalo, se vuoi, rock, nella sua accezione più ampia: per chi ama le etichette, gli Arctic Monkey si possono annoverare nel post-punk revival, categoria altrettanto ampia che racchiude il rock alternativo con elementi dell’indie rock e dance Anni Ottanta delle band formatesi e/o attive dopo il 2000, tendenzialmente del Regno Unito e degli Stati Uniti – per intenderci, oltre agli AM, The Killers, Franz Ferdinand e altri, tra cui ...