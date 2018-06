' Giustizia per Soumayla' | la rabbia dei migranti nella piana di Gioia Tauro

Berlusconi : "Niente fiducia a governo Lega-M5s - pauperista e Giustizialista" : Silvio Berlusconi annuncia il no di Forza Italia alla fiducia al governo Conte, un esecutivo giudicato "pauperista e giustizialista". Gli azzurri sono pronti a una opposizione "molto rigorosa" contro ogni atto che possa mettere a rischio la libertà, i conti dello Stato e il risparmio. Berlusconi dopo il vertice tenutosi ieri a Palazzo Grazioli alla presenza dello Stato maggiore di Forza Italia aspetta la mattina di oggi 2 giugno Festa della ...

'Non voteremo la fiducia - ci opporremo a Giustizialismo e pauperismo' : 'Noi rimaniamo coerenti e fedeli al voto del popolo di centro-destra e saremo perciò molto rigorosi nell'opporci a tutto quello che giudicheremo non positivo per l'Italia e per gli italiani'. Lo ...

"Non voteremo la fiducia - ci opporremo a Giustizialismo e pauperismo" : "Noi rimaniamo coerenti e fedeli al voto del popolo di centro-destra e saremo perciò molto rigorosi nell'opporci a tutto quello che giudicheremo non positivo per l'Italia e per gli italiani". Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un videomessaggio. "Ci opporremo al pauperismo e al giustizialismo, ad ogni atto che mette in pericolo i conti pubblici e il ruolo internazionale del nostro ...

Berlusconi contro il governo 'Giustizialista e pauperismo - o noi o loro' : Anche quell'esperienza politica nacque da una videocassetta. Berlusconi sembra richiamarsi a quella fase: 'Ancora oggi ci dobbiamo mobilitare per dare voce a un'Italia che non può identificarsi né ...

PalaGiustizia Bari : servono interventi immediati per regolare lo svolgimento del lavoro giudiziario : Non c'è stata alcuna calamità naturale, ma a Bari la giustizia si amministra nelle tende della Protezione Civile. Fogli di carta stampati per indicare le Aule, corridoi fatti di transenne, condizionatori refrigeranti portatili che a stento mantengono la temperatura a livelli sopportabili e bagni chimici.Da lunedì a Bari i processi penali si rinviano oppure si celebrano in tensostrutture allestite nel parcheggio esterno al ...

Giulia Bongiorno - dalla Giustizia alla Pubblica amministrazione : al suo posto Bonafede - prima sconfitta per Salvini : Lei che aveva preso la Toga d'oro come migliore neo-avvocato, lei che dal 2006 fa anche politica , prima con An poi con Futuro e libertà e ora con la Lega, , è stata rimpiazzata dal semisconosciuto ...

Acque reflue - Corte di Giustizia Ue multa l'Italia per 25 milioni - : A questo si aggiunge una penalità di oltre 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma di oltre 100 centri urbani o aree sprovviste di reti fognarie o sistemi di trattamento. Il nostro ...

Bari - udienze penali in tenda. Il sindaco Decaro : "Va requisita una sede per il PalaGiustizia" : "Guardando le scene della tendopoli - dice il sindaco - la città di Bari prova un sentimento di vergogna. Nei confronti dei magistrati, degli avvocati, di...

Bari - processi nelle tende dopo sgombero del palazzo di Giustizia per rischio crollo. “Vicenda squallida. E il ministero sapeva” : Tre tende refrigerate, una da 200 metri quadri e due da 75, con bagni chimici all’esterno. Così si svolgeranno da lunedì le udienze di rinvio dei processi penali ordinari a Bari dopo lo sgombero del PalaGiustizia per il rischio crollo, con la stessa procura del capoluogo pugliese che indaga sulle gravi criticità strutturali. Le udienze con detenuti continueranno a celebrarsi nelle sedi di piazza De Nicola, aula bunker di Bitonto ed ex ...

Bari - sgombero per il PalaGiustizia : tre maxi tende per ospitare le udienze : La macchina della Protezione civile si è messa in moto: le udienze di rinvio saranno spostate in tre tensostrutture allestite da sabato 26 maggio nel piazzale...

M5s-Lega - Travaglio : “Giulia Bongiorno alla Giustizia? È simbolo della prescrizione spacciata per assoluzione” : “Giulia Bongiorno probabile ministro della Giustizia del governo M5s-Lega? Rispetto ad Alfonso Bonafede del M5s è il nome meno indicato, perché nell’immaginario collettivo è l’avvocato di Andreotti ed è un po’ il simbolo della prescrizione spacciata per assoluzione”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, si esprime sulla possibilità che la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, possa diventare ministro ...

Opere d'arte a Palazzo Giustizia Firenze : Firenze, 21 MAG - Inaugurate oggi le cinque Opere vincitrici del concorso internazionale di arte contemporanea indetto per abbellire il Palazzo di Giustizia di Firenze e i suoi dintorni, nella zona di ...

Un commissario straordinario per la riforma della Giustizia civile. Consigli (non richiesti) al prossimo Ministro della Giustizia : Tutti gli ultimi ministri della Giustizia hanno ripetuto il mantra che non esiste una formula magica per migliorare l'efficienza della Giustizia civile italiana. Solo una serie di piccole e frammentate riforme. Il risultato sono stati timidi passi avanti che non hanno risollevato la nostra Giustizia civile dall'abisso delle classifiche internazionali.La Banca mondiale ci colloca tra il Gambia e la Bolivia e il CEPEJ del Consiglio d'Europa in ...

Contratto di governo - la Giustizia che non piace a B. e le leggi di Di Maio e Salvini : pene più dure per corrotti e scippatori : Più intercettazioni, più anticorruzione, più penitenziari, più carcere duro per detenuti mafiosi. Potenziare il reato di voto di scambio e creare la figura dell’agente provocatore che vada a offrire soldi a pubblici ufficiali e politici. A Silvio Berlusconi non piace e non potrebbe essere altrimenti. Perché il capitolo dedicato alla giustizia del Contratto di governo sottoscritto dalla Lega con il Movimento 5 stelle mette nero su bianco ...