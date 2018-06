Giuseppe Zeno e Vittoria Puccini in Mentre ero via | tutto sulla nuova fiction di Rai1

optimaitalia

(Di lunedì 4 giugno 2018)Zero è orfano de Il Paradiso delle Signore che sicuramente diventerà una "soap" per il pomeriggio digià dal prossimo settembre e questo lo spinge verso nuovi progetti.Uno di questi èero via. Ad annunciarlo è stato lui stesso che sui social ha pubblicato una foto del suo ritorno sul set mettendo tra gli hashtag proprio il nome dellache vedrà come protagonista femminileper la regia di Michele Soavi e la produzione Endemol.ero via dovrebbe occupare il prime time diproprio nell'inverno del 2019 anche se le riprese andranno avanti fino al prossimo novembre 2018 e questo potrebbe far slittare la messa in onda dopo il Festival di Sanremo o, comunque, a cavallo tra inverno e primavera.Il titolo lascia subito pensare che lapossa essere tratta dal libro di Sue Miller, con lo stesso titolo, in cui si racconta la ...