Giuliani | ' Trump non si può perseguire nemmeno se spara a Comey'

Giuliani ricorda a Mueller : Trump non è perseguibile : Il presidente Donald Trump avrebbe anche potuto ipoteticamente sparare all’ex direttore dell’Fbi, James Comey, per fermare il Russiagate. Tuttavia non

Russiagate, Giuliani: "Sconsigliato a Trump di licenziare Sessions"

Giuliani : lascio lo studio - difendo Trump : 22.15 L'ex sindaco di New York, Giuliani, entrato nel team degli avvocati di Trump per il Russiagate, ha lasciato il suo studio legale, Greenberg Traurig, per concentrarsi solo sulla difesa del presidente degli Stati Uniti. "Alla luce della pressante indagine" dello speciale procuratore Mueller, "penso che sia nel miglior interesse di tutti che io mi dimetta in modo permanente. Il mio solo focus sarà su questa materia così criticamente ...

Giuliani svela il piano di Trump sull'Iran : "Vuole abbattere il regime degli ayatollah" : La decisione che può cambiare il volto del Medio Oriente è stata presa. Ora si tratta di preparare il terreno con gli alleati europei perché non si consumi una rottura irreparabile. Per Donald Trump è iniziata la settimana più calda in politica estera della sua presidenza. Il 12 maggio, l'annuncio ufficiale dell'uscita unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano del 2015. Due giorni dopo, ...

Trump - caso Stormy Daniels : “Ho pagato senza violare la legge”/ Perché la mossa di Rudy Giuliani può salvarlo : Trump, caso Stormy Daniels: “Ho pagato senza violare la legge”. Perché il cambio di strategia di Rudy Giuliani può salvare il presidente degli Stati Uniti da uno scandalo(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:14:00 GMT)

Giuliani - Ivanka Trump non si tocca : 3.14 Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York, 'new entry' nel team di legali del presidente Trump, avverte Mueller, procuratore che indaga sul Russiagate: Ivanka Trump è off-limits. Lo ha detto durante un'intervista a Fox, rispondendo sulle indiscrezioni di Politico sul fatto che Mueller potrebbe usare la primogenita prediletta figlia del presidente per arrivare a Trump. "Andrei direttamente nei miei uffici con una lancia se colpissero ...

Rimborsi alla pornostar : così la difesa di Giuliani rischia di inguaiare Trump : New York - Nello scandalo di Stormy Daniels entra a gamba tesa Rudy Giuliani, tentando di salvare Donald Trump ma forse moltiplicandone i guai. L'ex sindaco di New York, prono lui stesso da sempre a ...

Rudy Giuliani - "Trump rimborsò avvocato che pagò Stormy Daniels"/ L'accordo fra la pornostar e la sua manager : Donald Trump rimborsò l'avvocato che pagò il silenzio di Stormy Daniels, la pornostar con cui ebbe una relazione: ultime notizie, Rudy Giuliani svela in tv che il presidente ha mentito(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:41:00 GMT)