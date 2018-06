: #News #Giuliani, Trump non è perseguibile - CyberNewsH24 : #News #Giuliani, Trump non è perseguibile - TelevideoRai101 : Giuliani, Trump non è perseguibile - WMN4SRVL : RT @resistbot: Super Lawyer Rudy Giuliani -

Il presidenteavrebbe potuto ipoteticamente sparare all'ex direttore dell'Fbi,Comey,per fermare il Russiagate, ma non potrebbe essere perseguito mentre è in carica. La frase choc è del leader del suo team di legali,, in un'intervista all'Huffington Post. La stessa tesi sostenuta nella lettera segreta -svelata dal NYT- che gli avvocati dihanno inviato al procuratore speciale Mueller,che vorrebbe interrogare il tycoon."Fate l'impeachment -ha concluso quindi il legale-e poi potere fare aquello che volete".(Di lunedì 4 giugno 2018)