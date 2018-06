Giulia De Lellis blocca sui social Andrea Damante

Giulia De Lellis : il gesto inatteso contro l'ex fidanzato Andrea Damante Video : La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis [Video] è finita per sempre? Alcune ore fa, la ventiduenne romana ha fatto qualcosa di'inaspettato che fa sospettare una rottura definitiva tra i due ex protagonisti del Trono classico di Uomini e donne. A inizio settimana, il Dj veronese ha rilasciato una lunga intervista a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Il ventottenne ha ammesso alcune sue colpe affermando di essere ancora ...

Gossip - Giulia De Lellis blocca Damante su Instagram : l'addio è definitivo? Video : Andrea Damante e Giulia De Lellis torneranno mai insieme? Dopo le ultime cose che sono successe, si fanno sempre più residue le possibilita' di rivedere i ''Damellis'' in coppia. Se il dj è stato beccato sui social network con le labbra sporche di rossetto si presume abbia baciato qualcuno e vicinissimo a Belen Rodriguez [Video] in discoteca, la sua ex fidanzata ha fatto un gesto che sembra mettere definitivamente la parola ''fine'' alla favola ...

Giulia De Lellis risponde ad Andrea Damante : ‘Sto benissimo da sola’ : Se Andrea Damante, dalle pagine di Chi, si professa ancora innamorato di Giulia De Lellis e desideroso di rimettere insieme i cocci di una storia finita, lei sembra di tutt’altro avviso. Intervistata dal sito Tabloit.it (come riportano diversi portali di gossip tra cui Novella2000 e Ilvicolodellenews) l’ex corteggiatrice infatti è concentrata sui suoi progetti e sul ricominciare a vivere senza un uomo al suo fianco: I miei fan sanno ...

Andrea Damante : "Amo ancora Giulia De Lellis" : Andrea Damante, intervistato dal settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha parlato, per la prima volta, della fine della sua relazione con Giulia De Lellis senza, però, entrare nel vivo dei motivi che li hanno condotti a dirsi addio dopo due anni di intenso amore: Quando su Instagram mi appare una sua immagine in sequenza, o magari sono io stesso a cercarla, mi fa male. Lei non mi segue più sui social: la trovo una bambinata. Io ...

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante : "Mi sto prendendo cura di me" (video) : Giulia De Lellis, graditissima ospite della presentazione del libro di Luca Onestini e Raffaello Tonon, gli Oneston, è stata intervistata da Tabloit, per rassicurare tutti i suoi fedelissimi sul suo stato psicologico dopo la rottura con l'ormai ex fidanzato Andrea Damante.prosegui la letturaGiulia De Lellis dopo Andrea Damante: "Mi sto prendendo cura di me" (video) pubblicato su Gossipblog.it 30 maggio 2018 09:51.