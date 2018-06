GIULIA BONGIORNO AGGREDITA A ROMA DA UBRIACO SEMINUDO Ultime notizie | solidarietà Lega

GIULIA BONGIORNO - tentativo di aggressione in centro a Roma - : Autore delle molestie un uomo, ubriaco e seminudo, che ha minacciato anche un'altra donna, prima di provare ad avvicinarsi al neo ministro della Pubblica Amministrazione . L'aggressore è stato ...

GIULIA BONGIORNO - tentativo di aggressione in centro a Roma : Giulia Bongiorno, tentativo di aggressione in centro a Roma Autore delle molestie un uomo, ubriaco e seminudo, che ha minacciato anche un'altra donna, prima di provare ad avvicinarsi al neo ministro della Pubblica Amministrazione . L'aggressore è stato allontanato dalla polizia Parole chiave: ...

Roma - ubriaco in strada aggredisce una donna poi minaccia GIULIA BONGIORNO : ministra ferma una pattuglia : ubriaco e seminudo ha cercato di molestare una donna davanti la chiesa di Sant’Andrea delle Fratte, nel centro di Roma, infastidendo i passanti. E tra loro anche la ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno che, scrive il Messaggero, passeggiava nel tardo pomeriggio insieme al figlio. L’esponente leghista è intervenuta e ha cercato di allontanare l’uomo che le si era avvicinato minaccioso. Secondo quanto si è ...

GIULIA BONGIORNO aggredita a Roma : paura per il ministro in centro : Alla fine l'intervento delle volanti ha evitato il peggio. Anche se lo spavento per Giulia Bongiorno è stato forte, eccome. Ore 17.45, domenica estiva: il ministro della Pubblica amministrazione è a spasso, senza scorta, per le vie del centro di Roma con il figlio. Di fatto per lei è l'ultimo giorno di relax, dopo il Giuramento al Colle e la festa della Repubblica, da oggi inizia l'avventura nell'esecutivo di Giuseppe Conte.--All'altezza di via ...

GIULIA BONGIORNO : "Mi sento come Atlante - subito al lavoro" : Roma, , askanews, - "Mi sento come Atlante in questo momento, fatemi tenere un po' il mondo sulle spalle e poi cominciamo a lavorare. Stiamo iniziando adesso": così la neo ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno parlando con i giornalisti all'uscita dal Quirinale dove ...

Chi è GIULIA BONGIORNO - il nuovo ministro della Pubblica amministrazione del governo M5s-Lega : Giulia Bongiorno è il ministro della Pubblica amministrazione del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Nota al grande pubblico per la sua carriera da avvocato, ha difeso nel processo per mafia Giulio Andreotti e nel processo sull'omicidio di Meredith Raffaele Sollecito. Deputata dal 2006 al 2013, è stata eletta senatrice con la Lega il 4 marzo.Continua a leggere

