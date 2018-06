Giugno mese delle tasse : al Fisco oltre 53 miliardi di euro : ...in particolar modo le famiglie meno abbienti e quelle più numerose - spiega Paolo Zabeo - ma anche perché il ritocco all'insù delle aliquote avrebbe un effetto recessivo per la nostra economia, visto ...

Taylor Swift inaugura Giugno mese dell’orgoglio LGBTQ con un commovente discorso in concerto (video) : Taylor Swift ha contribuito a lanciare il mede dell'orgoglio LGBTQ, meglio noto negli USA come Pride Month, con un discorso emozionante ed accorato durante il suo secondo concerto sold-out al Soldier Field di Chicago, in scena sabato 2 Giugno. Prima di eseguire il brano Delicate, la popstar ha voluto lanciare un messaggio alla comunità LGBTQ, molto ben rappresentata nel suo vasto pubblico. Da sempre sostenitrice delle battaglie per i ...

Reddito di inclusione fino a 540 euro al mese - da Giugno potranno richiederlo molte più famiglie : Dal primo giugno 2018, si allargano le maglie del Reddito di inclusione: potranno infatti richiederlo anche le famiglie che non hanno all'interno del proprio nucleo "un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato over 55". Il Rei, dunque, ora può essere richiesto da 200mila famiglie in più, per un totale di 2,5 milioni di potenziali beneficiari.Continua a leggere

Fisco - Giugno mese delle tasse : all'erario 53 miliardi : Entro il 30 giugno - tra le ritenute Irpef dei dipendenti e dei collaboratori, la Tasi/Imu, l'Iva, l'Ires, l'Irpef riconducibile alle partite Iva, l'Irap, la Tari e tutta una serie di altre imposte ...

Sciopero aerei : quando si fermano i trasporti nel mese di Giugno 2018 Video : E’ alquanto nutrito di giornate di Sciopero degli aerei [Video] il mese di giugno 2018. Concentrati su tre sole giornate 8, 18 e 22, per la capillarita' territoriale e per la potenziale partecipazione di molti addetti, i disagi rivenienti da queste agitazioni sindacali potrebbero non essere indolori, anche perché inizia il periodo dei grandi flussi turistici interni e internazionali, ma in linea di massima quelli del mese di giugno appaiono ...

Le uscite del mese di Giugno - articolo : Si entra nel periodo estivo, i mesi perfetti per recuperare qualche arretrati e perché no per risparmiare qualcosina in attesa del periodo autunnale, storicamente il più caldo dal punto di vista delle uscite videoludiche. Per quanto giugno sia soprattutto il mese dell'E3 non si possono ignorare alcune uscite che sicuramente sapranno attirare l'attenzione di stampa e pubblico.Un nome su tutti? Vampyr, la nuova fatica dei francesi di Dontnod ...

Amazon Prime Video - tutte le novità del mese di Giugno : Un mese di giugno pieno denso di attività per la piattaforma di Amazon Prime Video, pronta ad arricchire il suo catalogo. Le serie tv sono in prima posizione, alcune sono conosciute già nell"ambiente dei veri addicted, altre si apprestano a debuttare in piattaforma per la prima volta. Ma andiamo con ordine.Dal primo giugno arrivano in esclusiva la quinta stagione di Vikings e la sesta di Teen Wolf, e con un episodio a settimana dal prossimo 25 ...

Atalanta verso l'Europa League Giugno è già un mese decisivo : Il campionato è finito da meno di due settimane, ma con Giugno per l'Atalanta inizia un mese che sarà già decisivo per la prossima stagione e in particolare per la nuova avventura in Europa League.

Rugby - Test Match 2018 : il calendario e le date del mese di Giugno. Il programma e gli orari delle partite : Il mese di giugno 2018 vedrà disputarsi ben 26 Test Match internazionali di Rugby. Per l’Italia doppia sfida il 9 ed il 16 contro il Giappone, oltre ad un incontro non ufficiale, domani contro gli Yamaha Jubilo, formazione del massimo campionato nipponico. Di seguito l’elenco completo delle sfide e gli arbitri dei Test Match ufficiali dell’Italia. Test Match nazionale italiana maschile 2 giugno – non ufficiale – ore ...

Astronomia : Solstizio d’Estate e congiunzioni - ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Giugno 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Giugno 2018, il sesto mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il primo d’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Partendo dalla nostra stella, ricordiamo che il Sole trova nella costellazione del Toro fino al 21, per poi passare nei Gemelli. Il 21 Giugno è il giorno del Solstizio d’Estate, che segna l’inizio ...