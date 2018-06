Giro del Delfinato – Impey fa sua la volata di Saint-Just-Saint-Rambert | Kwiatkowski

DIRETTA / Giro del Delfinato 2018 : vittoria di Impey! Risultati 1^ tappa : DIRETTA Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 1^ tappa Valence-Saint Just di 179 km, una frazione dal percorso ondulato(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:20:00 GMT)

Giro d’Italia - Leonardo D’Amico non ce l’ha fatta : è morto il motociclista investito prima della 5ª tappa : Non ce l’ha fatta purtroppo il motociclista investito prima della quinta tappa del Giro d’Italia Non ce l’ha fatta Leonardo D’Amico a vincere la battaglia più importante della sua vita, non ce l’ha fatta il motociclista investito ad Agrigento prima della quinta tappa del Giro d’Italia che avrebbe portato i corridori fino a Santa Ninfa (Trapani). Impiegato sul percorso della corsa rosa per svolgere servizio ...

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : prima tappa Valence – Saint-Just-Saint-Rambert : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro del Delfinato 2018. Dopo l’antipasto di ieri con il cronoprologo si corre la prima frazione in linea, da Valence a Saint-Just-Saint-Rambert, con 179 chilometri mossi ma non durissimi. Dovrebbe arrivare la prima volata per questa corsa a tappe transalpina: primo confronto tra i velocisti presenti in vista del Tour de France. Da fare attenzione però al finale, con qualche ...

Giro d’Italia Under23 : le date e gli orari delle tappe. Il programma e come vederlo in tv : Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti per il panorama degli Under 23: si prepara a scattare un Giro d’Italia rivoluzionato da Davide Cassani e dalla Federciclismo. Nove tappe, tantissime novità e molti corridori interessanti pronti ad andare a caccia ad un contratto da professionisti. Andiamo a scoprire le date delle frazioni con tutto il programma: ancora non svelato il palinsesto TV, ma Rai Sport dovrebbe dedicare come ...

Giro del Delfinato 2018 - seconda tappa Valence – Saint-Just-Saint-Rambert : volata non scontata - nel finale c’è spazio per attaccare : Dopo il prologo inaugurale, oggi si correrà la prima tappa in linea del Giro del Delfinato 2018: 179 km da Valence a Saint-Just-Saint-Rambert. Una frazione dall’esito non scontato, visto che sulla carta dovrebbe essere adatta i velocisti, ma le numerose cote nel finale potrebbero agevolare anche gli attaccanti. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della seconda tappa del Giro del Delfinato. Percorso Si parte subito in ...

Giro del Delfinato 2018 : Michal Kwiatkowski si impone nel prologo d’apertura - super terzo Moscon. Vincenzo Nibali a 24” : È Michal Kwiatkowski ad imporsi nel cronoprologo che ha aperto il Giro del Delfinato 2018. Il campione polacco della specialità ha fermato il cronometro in 7’25” lungo i 6.6 chilometri completamente pianeggianti nel dipartimento della Drôme nella regione del Rodano-Alpi, da Valence a Valence. Ovviamente per il corridore del Team Sky arriva anche la Maglia Gialla di leader della classifica generale. Velocità impressionanti sulle ...