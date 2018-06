Giornata mondiale dell’ambiente e plastica | ecco innovazioni e consigli per uno stile di

Domani si celebra la Giornata mondiale dell’ambiente : i dati su plastica in mare e tartarughe e i progetti ISPRA : La plastica rappresenta più del 80% dei rifiuti ritrovati in mare e sulle spiagge. Quali sono gli impatti sulla fauna marina di tali quantitativi e in che modo minacciano l’equilibrio delle specie nei loro ecosistemi? Il progetto europeo INDICIT fornisce una risposta a queste domande partendo dallo studio delle tartarughe marine nel Mediterraneo. L’ampia distribuzione geografica della specie, la loro presenza in differenti habitat e la ...

Ambiente - Giornata mondiale e Ecomondo mettono l'accento sulla lotta alla plastica : Fra le anticipazioni la conferenza sulla plastica e l'economia circolare , in calendario il 7 novembre, dal titolo "How to Implement the European Strategy for Plastics in a Circular Economy. In quell'...

Giornata mondiale dell’Ambiente : un Millennials su 2 vuole rispettarlo di più : I fenomeni ambientali violenti sempre più frequenti (42%), il possibile esaurimento dell’acqua (36%), lo spreco di risorse – soprattutto alimentari – che in altre parti del mondo sono scarse (34%). Sono queste alcune delle conseguenze dell’incuria dell’Ambiente che più fanno riflettere i giovani italiani oggi, e ben il 51% di loro afferma di volersi impegnare ancora di più su un tema che ormai tocca da vicino tutti. Il 28% dei monitorati, ...

Oggi è la Giornata mondiale della Bicicletta : Pedalare fa bene, è ecosostenibile ed è espressione di cambiamento. Oggi, 3 giugno 2018, è la Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita da una risoluzione ONU che invita a festeggiare il mezzo con le 2 ruote, promuovendone l’uso e la consapevolezza. Andare in bici, infatti, consente di fare sport, di osservare meglio ciò che si incontra durante il viaggio, di curare la propria salute fisica e mentale, di risparmiare CO2 evitando di ...

Giornata mondiale del Latte - Coldiretti : mai così tanto formaggio italiano consumato all’estero : Mai così tanto formaggio italiano è stato consumato all’estero come nel 2018 che ha fatto segnare un record storico con l’aumento dell’8% in quantità rispetto al 2017 in cui ne sono stati consumati all’estero ben 412 milioni di chili. E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat relativi ai primi due mesi dell’anno diffusa in occasione della Giornata Mondiale del Latte indetta dalla Fao il 1 giugno per ricordare l’importanza ...

Giornata mondiale senza tabacco : “La politica del nostro Paese tassa le e-cig quasi 3 volte di più della sigaretta tradizionale” : “La politica del nostro Paese tassa le e-cig quasi tre volte di più della sigaretta tradizionale. Un chilo di tabacco, infatti, ha un’accisa base di 140 euro contro i 400 per un litro di liquido per e-cig. È evidente che i consumatori duali siano sempre più portati a tornare al fumo di sigaretta”. A dirlo Mosè Giacomello, presidente di Vapitaly, la fiera internazionale del vaping e dell’e-cig di Verona, a commento dei dati presentati oggi ...

Giornata mondiale senza tabacco 2018 : 7 milioni i morti causati dal fumo nel mondo : Sono numeri che fanno rabbrividire quelli ricordati oggi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che danno ancora una volta l’idea delle reali conseguenze provocate da un vizio come quello delle sigarette che mette a rischio la vita delle persone ma continua ad essere molto diffuso nel mondo nonostante campagne di sensibilizzazione e informazione che informano costantemente dei danni, spesso irreversibili, provocati alle ...

Giornata mondiale del latte - Coldiretti : burro alla riscossa con l’aumento del 12 - 5% : burro alla riscossa con l’aumento del 12,5% della spesa nel carrello delle famiglie italiane nel 2017 dovuta anche al riconoscimento di positive proprietà da parte di recenti studi scientifici che hanno fatto cadere pregiudizi nei confronti di un prodotto che viene oggi percepito come più naturale e salutare di altri. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata per la Giornata mondiale del latte del 1 giugno. Un appuntamento che ...

Giornata mondiale Senza Tabacco : la sigaretta elettronica non “arruola” nuovi fumatori : “L’aspetto piu’ interessante emerso nel corso della Giornata Mondiale Senza Tabacco e’ che le sigarette elettroniche non rappresentano uno strumento per il reclutamento di nuovi fumatori. Secondo i dati emersi dal Rapporto Nazionale sul Fumo realizzato dall’Osservatorio su fumo, alcol e droga dell’Istituto Superiore di Sanita’, sono infatti 1,1 milioni gli italiani che scelgono le e-cig: piu’ del ...

Giornata mondiale senza Tabacco : perché il fumo dei genitori nuoce ai bambini : In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, Bambino Gesù Istituto per la Salute ha pubblicato un approfondimento sul fumo, in particolare nella delicata fase della gravidanza. Quando una donna fuma in questo particolare momento della sua vita, spiegano gli esperti, espone il nascituro ad una non indifferente serie di rischi. Il monossido di carbonio e la nicotina passano infatti facilmente la barriera placentare, riducono l’apporto ...

Ecco perché la Giornata mondiale Senza Tabacco dovrebbe essere la Giornata mondiale Senza Fumo : In occasione della “Giornata Mondiale Senza Tabacco” – la ricorrenza istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e prevista come ogni anno il 31 maggio – Philip Morris International (PMI) lancia quest’anno un segnale per sensibilizzare le istituzioni e i fumatori affinché l’evento diventi la “Giornata Mondiale Senza Fumo”. Secondo le stime di oggi, sono infatti moltissime le persone che continueranno a fumare nei prossimi ...

Fumo : la proposta - Giornata mondiale senza tabacco da ribattezzare : ribattezzare la ‘Giornata mondiale senza tabacco’ istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che si celebra oggi, per aumentare la sensibilizzazione al problema. Philip Morris International (Pmi) lancia quest’anno una proposta alle istituzioni e ai fumatori affinché l’evento diventi la ‘Giornata mondiale senza Fumo‘. “Secondo le stime – ricorda la multinazionale – saranno infatti ...

Giornata mondiale senza tabacco : ogni anno 7 milioni di morti per fumo. Vizio in crescita : Nel mondo oltre 24 milioni di ragazzi tra 13 e 15 anni fumano, tra cui 17milioni di ragazzi e 7 milioni di ragazze. Oltre l'80% dei fumatori vive in paesi a medio e basso reddito, che sono anche ...