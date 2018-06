Giorgio Napolitano | la lettera al Senato per Di Maio e Salvini | ' Il governo non deve

Giorgio Napolitano esce dal San Camillo : 18.08 Il presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano è stato dimesso questa mattina dall'ospedale San Camillo di Roma.Ricoverato il 24 aprile scorso, Napolitano era stato sottoposto ad un intervento al cuore per una resezione parziale dell'aorta;intervento perfettamente riuscito dopo il quale i sanitari parlarono di "una ripresa straordinaria dell'ex presidente". Napolitano , 92 anni, ora dovrà sottoporsi alla riabilitazione motoria.

Giorgio Napolitano - la frase rubata su Matteo Salvini : 'Se fossi stato in Mattarella - per metterlo spalle al muro...' : C'era solo un modo per mettere nel sacco Matteo Salvini : avere Giorgio Napolitano ancora al Quirinale . Il retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale riferisce di un commento amaro del presidente ...