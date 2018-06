Giordania | è rivolta contro l’austerity Nuove tasse per restituire soldi al Fmi Scontri

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 giugno 2018) Centinaia di migliaia di giordani sono scesi in strada durante lo scorso fine settimana per protestarele riforme economiche del governo guidato dal premier Hani al Mulki chiedendone la cacciata. Sono state bloccate le strade principali, bruciati i copertoni e ci sono stati tafferugli con le forze di sicurezza nellae più grandi manifestazioni nel regno hashemita da anni. E alla fine, la mossa era nell’aria da domenica sera, il re giordano Abdullah II ha ceduto alla piazza e ha chiesto a Omar al-Razzaz di formare un nuovo governo dopo aver ricevuto le dimissioni di Hani Mulki. Una mossa destinata a disinnescare le grandi proteste – Razzaz, ex economista della Banca mondiale, era ministro dell’educazione nel governo uscente – ma potrebbe non essere sufficiente. Le proteste sono iniziate giovedì sera dopo l’Ifthar, la rottura del digiuno del Ramadan. In decine di ...