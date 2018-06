Gioia Tauro | l ong sul campo ' Qui il ghetto più grande d Italia | condizioni di vita

'Giustizia per Soumayla' - la rabbia dei migranti nella piana di Gioia Tauro : VIBO VALENTIA - Inizia tesa la mattinata alla tendopoli di San Ferdinando, scossa sabato sera dalla morte di Soumayla Sacko , il migrante maliano di 29 anni ucciso da una fucilata mentre con due ...

In nome di Sacko - il sindacalista dei migranti. Scioperano i braccianti della piana di Gioia Tauro : In Calabria è il giorno dello sciopero dei braccianti della piana di Gioia Tauro dopo l'uccisione di Soumayla Sacko, il 29enne originario del Mali freddato da un pallettone sparato da un fucile mentre era intento a raccogliere alcune lamiere in un vecchio stabilimento abbandonato di San Calogero, a pochi chilometri dalla tendopoli di San Ferdinando, dove Sacko viveva. Con lui suoi due amici e connazionali, Madiheri Drame, 30 anni, e ...

Medu - in piana Gioia Tauro poco cambiato : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 29 MAG - "Per il quinto anno consecutivo dobbiamo purtroppo constatare che sull'emergenza profughi e stagionali di San Ferdinando ben poco e cambiato". Lo ha detto Jennifer ...

Gioia Tauro. Scoperti frantoi oleari che svolgevano illecitamente la propria attività : L’attività di controllo finalizzata all’accertamento e alla repressione degli illeciti in materia ambientale condotta nei giorni scorsi degli uomini della

Gioia Tauro. Catturato Vincenzo Di Marte latitante dal 2015 : E’ finita la latitanza di Vincenzo Di Marte. L’uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri in località Ponte Vecchio

Traffico di droga - catturato a Gioia Tauro il latitante Vincenzo Di Marte - VIDEO : Gioia Tauro - I carabinieri hanno arrestato in località Ponte Vecchio di Gioia Tauro Vincenzo Di Marte, di 37 anni, indicato come elemento di spicco della cosca "Pesce" della 'ndrangheta. Di Marte era ...

Gioia Tauro. Contributo di 1 - 2 milioni a mafioso. Confisca : Gioia Tauro. Contributo di 1,2 milioni a mafioso. Confisca – I Finanzieri del Gruppo di Gioia Tauro hanno eseguito – su ordine della Procura della Repubblica di Palmi – un provvedimento di Confisca per equivalente nei confronti della società ”Il Corriere Group Srl”, condannata per aver indebitamente percepito contributi per 1,2 mln per realizzare uno stabilimento industriale nei pressi del porto di Gioia Tauro ...

Gioia Tauro - estirpate 200 piante nei terreni della coop antimafia : “Quarta intimidazione - ma non ci fermiamo. Gli sconfitti sono loro” : “Loro fanno le vigliaccate e noi dobbiamo continuare a mettere sempre le piantine”. Giuseppe Varamo è uno degli operai della cooperativa di Gioia Tauro “Valle del Marro”, che nei giorni scorsi, ha subito la quarta intimidazione in un anno. Duecento piantine di kiwi sono state estirpate e tagliate in un terreno, confiscato alla cosca Molé, dove già nei mesi scorsi qualcuno aveva manomesso e in parte rubato l’impianto di irrigazione del campo. ...