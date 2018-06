Ginnastica ritmica | Europei 2018 | Italia da sballo | le migliori Farfalle di sempre Un

oasport

(Di lunedì 4 giugno 2018) L’si conferma una delle grandi potenze internazionali dellae ribadisce la propria caratura anche in occasione degliche si sono svolti a Guadalajara (Spagna) nel weekend. Lesono semplicemente state strepitose nel corso dell’intero fine settimana e hanno confezionato la migliore rassegna continentale nella storia: un oro e due argenti, impresa che in 40 anni e in 34 edizioni non era mai riuscita alla nostra Nazionale. Prima di ieri, infatti, avevamo vinto un titolo soltanto a Torino 2008 quando però ci fermammo al bronzo nel concorso generale: in terra iberica abbiamo fatto meglio di dieci anni fa di fronte al nostro amato pubblico. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono state sublimi e hanno deliziato tutti gli appassionati con degli esercizi al limite della perfezione, coreografie divine e ricercate eseguite praticamente alla ...