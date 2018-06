Ginnastica artistica – Campionato Nazionale di specialità | incetta di medaglie per la

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) In vista della tappa finale dell’8 e 9 giugno, la Victoria Torino fadialdiGold Allievi/Junior/Senior Maschile Si chiude un weekend ricco di soddisfazioni per i ginnasti della Victoria Torino che hanno preso parte aldiGold diper le categorie allievi, junior e senior il 2 e il 3 giugno a Fermo. Ottimi risultati per il ginnasta junior Cristiano Raffa che torna a Torino con tree un quarto posto: la medaglia d’oro arriva al cavallo con maniglie, dove Cristiano ha totalizzato un punteggio di 11,150. Medaglia d’argento invece agli anelli, dove ottiene il secondo posto alle spalle del milanese Davide Oppizzio, con 11,000 punti; non mancano le soddisfazioni per l’atleta torinese che conquista la sua terza medaglia, questa volta di bronzo, alle parallele, dove realizza un ...