GINA LOLLOBRIGIDA | stasera super ospite del Grande Fratello – La finale

Javier Rigau e GINA Lollobrigida/ “L'ho amata alla follia - non posso permettere che le venga fatto del male” : Javier Rigau e Gina Lollobrigida: “L'ho amata alla follia, non posso permettere che le venga fatto del male”. La battaglia legale fra i due coniugi iniziata nel 2011: ecco i fatti(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:19:00 GMT)

Domenica Live : GINA LOLLOBRIGIDA : 'sto bene - solo dei controlli di routine' - Super Guida TV : ... la Lollobrigida in questi giorni è anche al centro della cronaca per una possibile truffa subita dal suo manager Andrea Piazzolla. E' guerra aperta, infatti, tra la star e il figlio Milko Skofic che ...

Domenica Live : GINA LOLLOBRIGIDA : “sto bene - solo dei controlli di routine” : Ospite a Domenica Live, Gina Lollobrigida rassicura i fan sulle sue condizioni di salute e invita la D’Urso al suo 91imo compleanno Gina Lollobrigida sta bene. A confermarlo è la stessa diva del cinema italiano ed internazionale durante l’ultima puntata di Domenica Live. L’attrice, infatti, ha voluto presenziare nel salotto televisivo di Barbara d’Urso seppur a distanza. Gina Lollobrigida a Domenica Live: “Sto ...

GINA LOLLOBRIGIDA a Domenica Live/ Raggirata dal manager Andrea Piazzolla? Le sue vere condizioni di salute : Gina Lollobrigida a Domenica Live, in collegamento dall'ospedale nel quale è ricoverata. Quali sono le sue condizioni di salute? La verità in esclusiva.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:21:00 GMT)

Domenica Live/ Anticipazioni : ultima puntata con Nina Moric - GINA LOLLOBRIGIDA e gli eliminati GF (27 maggio) : Domenica Live, Anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata con Barbara d'Urso: Lucia Bramieri e Angelo Sanzio in onda e tutti gli eliminati dal Grande Fratello 2018.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:28:00 GMT)

GINA LOLLOBRIGIDA malata in ospedale dopo il raggiro? Pomeriggio 5 riporta le parole dell'attrice : Gina Lollobrigida gravemente malata in ospedale ? Queste sono le voci che da qualche tempo stanno circolando in rete ma l'attrice ha voluto comunicare quello che le è successo negli ultimi mesi con un ...

GINA LOLLOBRIGIDA raggirata da manager/ Andrea Piazzolla sotto accusa : “l’ha circuita e dilapidato patrimonio” : Gina Lollobrigida raggirata dal giovane manager 31enne: Andrea Piazzolla sotto accusa per circonvenzione d'incapace, "l'ha circuita per dilapidare il patrimonio". Il caso e le accuse. Il suo manager e uomo di estrema fiducia l’avrebbe raggirata e approfittato della debolezza psichica dell’anziana attrice per poterla sostanzialmente raggirare.

GINA LOLLOBRIGIDA raggirata - sequestro milionario al manager : Il gip ha disposto il sequestro preventivo dei beni della «Vissi d’Arte srl», società riconducibile ad Andrea Piazzolla, indagato per circonvenzione di incapace

GINA LOLLOBRIGIDA vittima di un raggiro : sequestro milionario al giovane manager : sequestro milionario per Andrea Piazzolla, il giovane manager di Gina Lollobrigida, indagato da tempo per circonvenzione di incapace. Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo dei beni e ...

GINA Lollobrigida/ A novant'anni balla un charleston : Il valzer? Banale (Ballando con le stelle) : Gina Lollobrigida ospite a ballando con le stelle: nulla di più appropriato, per una stella... di Hollywood. "Vi racconto il percorso da Subiaco all'America". A ballando con le stelle, si parla di stelle... di Hollywood. Gina Lollobrigida n'è senz'altro un esempio. "Vengo da Subiaco; finire sulla WoF è stato incredibile". La Lollo ha creato un genere: "Pane, amore e fantasia è il film più rappresentativo. Non capisco perché l'America lo ...

Ballando con le stelle 2018/ Diretta finale : vincitori e classifica. GINA LOLLOBRIGIDA ballerina per una notte : Ballando con le stelle 2018, Diretta finale 19 maggio: Gina Lollobrigida ballerina per una notte. Chi sarà il vincitore al termine di una serata ricca di sfide?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 12:00:00 GMT)