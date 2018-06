Bagagli smarriti in aeroporto : Gianni Morandi - reazione epica sui social. Il cantante non l’ha presa benissimo… : Non solo a noi comuni mortali capita che ci smarriscano i Bagagli in aeroporto, ma questo accade anche, a quanto pare, ai supervip. La brutta disavventura stavolta è toccata a Gianni Morandi. Arrivato a Cagliari mentre in questi giorni iniziano le riprese in Sardegna per la seconda stagione de “L’isola di Pietro”, il celebre cantante è stato vittima di uno dei più classici contrattempi estivi: il non arrivo del Bagaglio ...

Gianni Morandi insieme a Lorella Cuccarini e Canalis ne L'Isola Di Pietro 2 : È passato un mese dall'inizio delle riprese della fiction L'Isola Di Pietro giunta alla sua seconda stagione: protagonista rimane il cantante emiliano Gianni Morandi ma la serie si caratterizza per la presenza di due attrici come Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis. Quest'ultima ha avuto modo di lavorare con Morandi in quanto nel 2011 ha presentato insieme al cantante il Festival Di Sanremo. La Canalis negli scorsi mesi ha fatto parte della ...

Bologna - Gianni Morandi con lo Stato Sociale. "Il concerto si deve fare" : Bologna, 23 maggio 2018 - Il concerto in piazza Maggiore de 'Lo Stato Sociale ' il 12 giugno prossimo si deve fare . Parola di Gianni Morandi. L'artista bolognese si schiera infatti a fianco dello ...

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna in forse - Gianni Morandi in difesa della band : “Devono suonare - sono fortissimi!” (video) : Rimane ancora in forse il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna, dopo lo stop da parte della Soprintendenza che ritiene l'evento non adatto al valore culturale che rappresenta Piazza Maggiore a Bologna, luogo in cui si dovrebbe tenere il concerto. In sostegno alla band bolognese arriva Gianni Morandi, peraltro citato anche dal Soprintendente Andrea Capelli nella sua dichiarazione contro lo svolgimento del concerto: il cantautore ha ...

Gianni Morandi - al via le riprese de L’isola di Pietro 2 con Cuccarini e Canalis : Gianni Morandi torna sul set de L’isola di Pietro per girare la seconda serie. A seguito del successo della prima stagione, sono iniziate lunedì 14 maggio a Roma, le riprese della fiction coprodotta da RTI e Lux Vide in onda prossimamente sulle reti Mediaset. L’isola di Pietro, che lo scorso anno ha ottenuto una media di 4.314.000 spettatori vede, anche nel nuovo capitolo, Gianni Morandi protagonista assoluto insieme a tutti i ...

“Felicissimo!”. Grande novità per Gianni Morandi. Quando è apparsa la notizia - tutti i fan hanno esultato con lui : Gli anni, i programmi, i cantanti, le mode… Tutto sembra passare, tranne Gianni Morandi. Per il cantante bolognese è un periodo d’oro, ammesso che nella sua vita ci siano stati periodi non d’oro. Tra le ospitate in tutti i programmi della televisione, Rai e Mediaset, i concerti, i duetti e le partecipazioni nei dischi dei colleghi più giovani, Gianni sta vivendo una seconda giovinezza. Adesso, un’altra bella ...

Gianni Morandi in radio con “Ultraleggero” : «Ivano Fossati ha raccontato per me uno stato d’animo in musica» : “Ultraleggero” è il nuovo singolo di Gianni Morandi, in rotazione radiofonica da venerdì 11 maggio (Sony Music). Il brano è stato scritto da Ivano Fossati, tra i più grandi autori della musica italiana, che ha scelto di regalare le sue parole a Gianni Morandi nel segno della stima e dell’amicizia che li lega, componendo per lui una delle canzoni più romantiche e significative dell’album. Terzo estratto da “d’amore d’autore”, il nuovo singolo ...

Ultraleggero è il nuovo singolo di Gianni Morandi da D’amore d’autore prima del tour estivo (audio e testo) : Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Ultraleggero. Il brano sarà in rotazione radiofonica dall'11 maggio e rappresenta il terzo estratto da D'amore e d'autore dopo Dobbiamo fare luce e Fortuna che ci sei scritta per lui da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il brano è stato scritto da Ivano Fossati, che ha deciso di partecipare al nuovo album di Gianni Morandi in virtù dell'amicizia e della stima che li lega da tanti anni. La canzone è un ...