GF15 | la finale | Alberto e Simone favoriti per i bookmakers

Finale GF15 - qual è il premio per il vincitore e come si vota? : Tra polemiche, gossip, litigi e scandali, siamo arrivati alla puntata Finale del Grande Fratello, che lunedì 4 giugno in prima serata vedrà decretare il vincitore di questa quindicesima edizione. In attesa di scoprire chi tra i finalisti Lucia, Simone, Matteo, Alessia e il vincitore del ballottaggio tra Alberto e Veronica si aggiudicherà il titolo di trionfatore del GF15, vediamo come fare per votare e qual è il premio che spetterà al primo ...