GF | Barbara d' Urso tuona contro il ministro Fontana | il durissimo attacco in diretta

Finale Grande Fratello 15 : Barbara d’Urso contro il Ministro Fontana VIDEO : Grande Fratello 15 Finale: le dichiarazioni di Barbara d’Urso contro il Ministro della Famiglia Fontana La polemica sulle dichiarazioni sui gay del Ministro Fontana sbarca alla Finale del Grande Fratello 15. Complice la presenza di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che è lesbica, Barbara d’Urso ne ha approfittato per puntare il dito contro […] L'articolo Finale Grande Fratello 15: Barbara d’Urso contro il Ministro ...

Barbara D'Urso/ "Caro Ministro la famiglia è dove c'è amore" (Grande Fratello 2018) : Barbara D'Urso, è arrivata la finale del reality show di Canale 5. Chi proclamerà vincitore la conduttrice cardine di Canale 5 stasera? Appuntamento alle 21.30 (Grande Fratello 15)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:10:00 GMT)

Grande Fratello : Barbara d’Urso irrompe in diretta nella Casa : Barbara d’Urso entra in diretta nella Casa del Grande Fratello 15 La finale del Grande Fratello è appena iniziata e Barbara d’Urso ha deciso di fare una sorpresa a tutti i suoi concorrenti che sono arrivati fino a questo traguardo. Coloro che hanno ricevuto la prima sorpresa sono stati quelli che erano al televoto, ovvero Alberto e Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo ha avuto la possibilità di riabbracciare i suoi nonni, che ...

Barbara D’urso taglia i capelli ad Alberto : la reazione del ragazzo : Barbara D’Urso entra in Casa e taglia i capelli di Alberto Barbara D’Urso è entrata nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa ad Alberto. In particolare, sappiamo che nelle scorse puntate la conduttrice aveva promesso al gieffino di essere pronta a uscire a cena con lui solo nel caso in cui lui decida […] L'articolo Barbara D’urso taglia i capelli ad Alberto: la reazione del ragazzo proviene da Gossip e Tv.

Barbara D'urso copia la Marcuzzi - anche lei in finale con l'abito da sposa : Frecciatina a distanza tra Barbara D'urso e Alessia Marcuzzi ? La padrona di casa ha scelto di indossare per la finale del Grande Fratello un abito da sposa, proprio come ha fatto Alessia Marcuzzi ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Finale - diretta e vincitore : Barbara D'Urso in versione Barbie Meghan in studio : GRANDE FRATELLO 2018, Finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 21:27:00 GMT)

Barbara D'Urso e Malgioglio sono Meghan e la regina Elisabetta / Sorpresa alla finale del Grande Fratello 2018 : Barbara D'Urso e Malgioglio sono Meghan Markle e la regina Elisabetta nella finale del Grande Fratello 2018. Divertente Sorpresa all'apertura dell'ultima puntata(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 21:26:00 GMT)

Barbara d’Urso chiama Gina Lollobrigida per la finale del GF : Grande Fratello: Gina Lollobrigida ospite di Barbara d’Urso Barbara d’Urso stasera condurrà l’attesissima finale del GF, il reality più famoso del piccolo schermo che è ormai giunto alla sua quindicesima edizione. Stasera la bella conduttrice partenopea non poteva non fare le cose in grande, chiamando ospiti di tutto rispetto. Come annunciato qualche minuto fa nella diretta di Pomeriggio Cinque, Gina Lollobrigida varcherà la ...

