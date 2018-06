Gemelline siamesi separate in ospedale a Bergamo | sono figlie di un ex calciatore | ecco

Evelina ed Elisabetta - le Gemelline siamesi separate : l'emozione dei genitori : Sono nate con il fegato in comune, dopo mesi di angoscia sono state separate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Elisabetta ed Evelina ...

Roma - le Gemelline siamesi separate al Bambino Gesù tornano a casa : Dovrebbero essere contenti, oggi, i medici e gli infermieri dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma : le gemelline siamesi algerine Rayenne e Djiehene, 2 anni, stanno bene e possono finalmente tornare a casa . Lo sono, sono tutti felici, ma non riescono a nascondere un po’ di tristezza: le due bimbe erano ormai «di casa » nel reparto, dove hanno vissuto da quando erano ancora unite per il torace e l’addome. A ottobre il complesso intervento ...

