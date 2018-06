Gatto marmorizzato europeo

ideegreen

(Di lunedì 4 giugno 2018), un felino molto raro tanti quanto affascinante soprattutto per via del suo pelo. Era stato addirittura dato per estinto a metà degli anni 2000 ma è riapparso in Malesia tra il 2009 e il 2010, resta sempre un animale difficile da avvistare e quindi anche da studiare. (altro…)Idee Green.