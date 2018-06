Gambero scappa dalla zuppa staccandosi una chela VIDEO

Gambero “eroe” si taglia una chela per scappare dalla zuppa bollente : il video è virale : È diventato virale un video realizzato in Cina in cui si vede un Gambero già finito in pentola e destinato a una zuppa che ha sacrificato una chela pur di sfuggire a morte certa. Un’impresa che lo ha trasformato in un “eroe” dei social e che ha convinto il cuoco a salvargli la vita.Continua a leggere