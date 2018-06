G7 | difficile debutto per Conte 

lastampa

(Di lunedì 4 giugno 2018) L’ora di fare sul serio arriva presto per il nuovo governo. Causa il voto di fiducia, Matteo Salvini passa la mano per la riunione Ue di martedì a Strasburgo, pur sull’importante riforma dell’accordo di Dublino sull’asilo. Il presidente del Consiglio non può permettersi il lusso di rinvii. A meno di una settimana dall’insediamento a Palazzo Chigi, ...