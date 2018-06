Fs | Officina nazionale Pontassieve | 150 anni di eccellenza

sportfair

: RT @mimidef: Alle porte di Firenze c’è un’eccellenza dell’ingegneria ferroviaria che produce scambi e apparecchiature per i binari: l’offic… - mamoantonioli : RT @mimidef: Alle porte di Firenze c’è un’eccellenza dell’ingegneria ferroviaria che produce scambi e apparecchiature per i binari: l’offic… - ferpress : #OfficinaNazionale di #Pontassieve: 150 anni di eccellenza ingegneristica e ferroviaria - Ferpress - Cristian_Gi_LI : Interviste a Vincenzo Ceccarelli assessore infrastrutture e mobilità Regione Toscana 150 anni officina nazionale ar… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Un’ingegneristica da 150al servizio delle ferrovie e del Paese. è questo il traguardo raggiunto dall’Armamento di, celebrato oggi da Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Claudia Cattani e Maurizio Gentile, Presidente e Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana, insieme a Vincenzo Ceccarelli, Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Toscana, e Monica Marini, Sindaco di.Nata nel 1868 per iniziativa della Società per le strade ferrate romane e acquisita nel 1905 dalle FS, l’diviene nel corso degliun vero e proprio punto di riferimento per la produzione, la manutenzione e la riparazione dell’infrastruttura ferroviariae degli elementi fondamentali per il suo funzionamento, in ...