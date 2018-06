Francia | migrante salvò due bimbi da incendio | ora rischia espulsione

Frejus - terzo migrante morto sul sentiero che porta in Francia : Proprio nel giorno in cui Bardonecchia, nell'alta Valle di Susa, ha ospitato l'arrivo della 19a tappa del Giro d'Italia, la più suggestiva della corsa rosa, poche ore prima le stesse montagne hanno ...

Migrante annega nel fiume tra Italia e Francia «Scappava dalla polizia» : Secondo le associazioni di volontariato proveniva dall’Italia ed era stata intercettata da una pattuglia della gendarmeria vicino a Briançon. È con ogni probabilità scivolata in un fiume

Bardonecchia - migrante si perde sui monti cercando di raggiungere la Francia : L'uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale con un principio di congelamento ai piedi.Continua a leggere

Francia - la polizia trascina con la forza una migrante incinta : È diventato virale in meno di una settimana un video in cui si vedono degli agenti della polizia francese che trascinano già da un treno a Mentone una migrante incinta e la sua famiglia perché non sono in possesso di documenti.Il video è stato registrato il 16 febbraio scorso, ma una settimana fa è stato pubblicato su Facebook (potete vederlo qui in alto) e ha ottenuto quasi mezzo milione di visualizzazioni in pochi giorni e più di 8.800 ...

