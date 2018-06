Francia | indagato braccio destro di Macron per conflitto di interessi

Francia - braccio destro di Macron indagato per conflitto interessi : L'indagine passerà al setaccio la carriera di grand commis di Kohler al ministero dell'Economia, …

Francia . Guai per Kohler - braccio destro di Macron : è indagato per corruzione : ... un gruppo privato italo-svizzero con il quale lo Stato ha condotto una serie di negoziati negli ultimi anni, mentre l'alto funzionario ha ricoperto cariche chiave nel ministero dell'economia. MSC è ...

Francia - indagato braccio destro Macron : 13.16 La Procura francese che indaga sui reati finanziari ha aperto un'inchiesta per corruzione sul segretario generale dell'Eliseo, Alexis Kohler, braccio destro del presidente Macron. L'indagine dopo la denuncia dell'associazione Anticor per "appropriazione indebita di interessi", "traffico di influenza" e "corruzione passiva". Avrebbe nascosto legami con l'armatore MSC, che ha interessi nei cantieri STX. "Accuse totalmente infondate" per ...